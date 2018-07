Dragnea spune că autorităţile au acţionat bine în zonele afectate de inundaţii

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, consideră că autorităţile au acţionat bine în zonele afectate recent de inundaţii, el subliniind că obiectivele cuprinse în programul naţional de dezvoltare locală trebuie să constituie o prioritate.



"De fiecare dată când România trece prin astfel de situaţii şi din păcate trece destul de des, Guvernul şi instituţiile din subordinea Guvernului cu atribuţii în acest domeniu trebuie să acţioneze. Şi eu zic că au acţionat bine, în limita posibilităţilor pe care le poţi avea - umane şi materiale - în astfel de situaţii. Regretăm cu toţii ce s-a întâmplat, şi Guvernul face exact ceea ce trebuie, şi anume intervine. Trebuie să îi felicităm pe pompieri, pe forţele MAI şi pe celelalte instituţii din administraţia publică centrală şi locală pentru că au acţionat destul de repede - cât poţi să acţionezi cu forţe umane şi materiale în faţa acestor dezlănţuiri. Şi doamna premier a fost ieri şi ştiu că este implicată permanent, împreună cu ministrul de Interne şi cu ceilalţi membri ai Cabinetului, în aceste situaţii", a declarat Dragnea, marţi, la Parlament.



Întrebat ce părere are în privinţa digurilor neconsolidate de ani de zile, liderul PSD a spus că este vorba de nevoia de investiţii pe care o are ţara noastră în general, investiţii ce vor trebui făcute în următorii mulţi ani, dar care trebuie să se încadreze în acelaşi timp în bugetul anual.



"Este făcută o prioritate - este vorba de poduri şi vorbim de poduri multe, cărora le-a trecut practic perioada de siguranţă, vorbim de drumuri locale, de drumuri judeţene, care sunt în această situaţie, vorbim de regularizări de cursuri de apă care trebuie realizate şi sunt investiţiile începute. Din păcate, în 25 - 28 de ani de zile, nu s-a investit foarte mult în acest tip de infrastructură. Când am început programul naţional de dezvoltare locală a fost contestat în permanenţă - au spus că astea sunt proiecte mici. Nu, ăsta este genul de proiecte care trebuie realizate, care nu sunt foarte spectaculoase când se realizează, dar sunt foarte utile", a adăugat preşedintele Camerei Deputaţilor. AGERPRES