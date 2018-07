Dragnea spune că încă nu a fost chemat la DIICOT în urma plângerii făcute de Orban

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat marţi că până acum nu a fost citat la DIICOT pentru audieri în legătură cu cercetarea in rem în urma plângerii depuse de liderul liberalilor Ludovic Orban.



Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă a fost chemat la DIICOT până acum, Dragnea a răspuns: "Nu".



De asemenea, întrebat dacă începerea urmăririi penale in rem în acest dosar îi creează emoţii, liderul PSD a spus: "Pot eu să ştiu ce face DIICOT? Dacă am trădat, sau... Ce poţi să comentezi?"



În altă ordine de idei, el a precizat că "nu are de ce" să îi spună consilierul său Paul Ionescu pentru ce a fost chemat luni la DIICOT. "Nu are de ce să îmi spună, dar am înţeles că a spus la presă că e vorba de ceva martor în nu ştiu ce altă speţă", a afirmat el.



Marţi, preşedintele PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat la DIICOT pentru a fi audiat în legătură cu plângerea pe care a depus-o împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea.



Pe 17 mai, Ludovic Orban anunţa, la Iaşi, că a depus, în "calitate de cetăţean al României", o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind anumite fapte săvârşite de prim-ministrul Viorica Dăncilă şi liderul PSD, Liviu Dragnea. Liderul liberalilor spunea că aceste fapte sunt legate de "pregătirea, adoptarea, aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi tot ce s-a întâmplat după" adoptarea de către Guvern a memorandumului privind mutarea Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.



Parchetul General a decis transmiterea plângerii către DIICOT, fiind instituţia competentă pentru a ancheta respectivele fapte.



Ulterior, DIICOT a anunţat că a început urmărirea penală in rem în dosarul întocmit de anchetatori în urma plângerii depuse de preşedintele PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea. Conform unor surse judiciare, decizia a fost luată pe data de 7 iunie pentru infracţiunea de înaltă trădare şi divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională. AGERPRES