Dragnea spune că înregistrările cu Ţuţuianu au supărat colegii. Neacşu a negociat cu lideri ai Opoziţiei

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat luni că mai bine de două treimi dintre membrii Comitetului Executiv Naţional au votat pentru excluderea din partid a lui Adrian Ţuţuianu şi a lui Marian Neacşu, liderul social-democraţilor afirmând că cei care au luat o astfel de decizie au fost supăraţi de conţinutul înregistrărilor cu Ţuţuianu apărute în presă, respectiv pentru faptul că Marian Neacşu nu şi-a mai îndeplinit rolul de secretar general al PSD.



Dragnea a explicat într-o conferinţă de presă că după ultima şedinţă a Comitetului Executiv, când s-a votat să nu fie susţinută scrisoarea unor lideri ai PSD împotriva conducerii partidului, a fost luată o decizie ca toată lumea să activeze în sprijinul Guvernului şi al programului de guvernare.



"Şi aceste lucruri au fost propuse atunci chiar de către cei care au semnat acea scrisoare sau au susţinut-o. S-a convenit propunerea mea - eu atunci nefiind de acord cu niciun fel de măsură, cum nu sunt nici acum - ca toată lumea să se ocupe de ceea ce trebuia să facă un partid, şi anume să funcţioneze, să fie unit, şi să-şi sprijine guvernul care pune în practică un program de guvernare. Din păcate, ulterior au apărut unele înregistrări de la nişte şedinţe pe care le-a condus domnul Adrian Ţuţuianu şi am spus: 'condamn cu toată fermitatea acest mod de a înregistra şedinţele interne de partid, ale oricărui partid', dar acele afirmaţii ale domnului Ţuţuianu au supărat cea mai mare parte dintre membrii de partid", a declarat Dragnea după şedinţa CExN al PSD.



Liderul social-democraţilor a menţionat că duminică a discutat mai multe ore cu majoritatea liderilor şi viceliderilor de organizaţii "şi toţi au fost foarte supăraţi că după acel CExN o parte dintre colegi au continuat să acţioneze împotriva partidului".



"Astăzi, foarte mulţi colegi i-au reproşat domnului Ţuţuianu acele afirmaţii. Chiar dacă nu sunt de acord şi condamn cu toată fermitatea modul în care s-a procedat să se înregistreze între ei acolo, la şedinţă, afirmaţiile au rămas. Domnul Ţuţuianu, în timpul şedinţei de astăzi, a spus că ar putea, dacă e cazul, să-şi ceară scuze, dar că în continuare îşi menţine toate afirmaţiile. Colegii noştri nu au fost de acord cu această abordare, pentru că lucrurile grave care sunt acolo nu pot fi şterse cu buretele", a adăugat Dragnea.



El a arătat şi motivele pentru care Marian Neacşu a fost exclus, unul dintre ele fiind că nu s-a mai ocupat de partid.



"Tot după Comitetul Executiv Naţional, am sperat cu toţii, în frunte cu mine, că după două - trei zile de supărare, care poate fi firească, oamenii încep să se apuce de treabă. Domnul Neacşu să-şi exercite într-un mod efectiv funcţia de secretar general şi să acţioneze conform statutului. (...) Din păcate, după acel CExN, domnul Neacşu nu a mai ajuns la Kiseleff şi n-a mai făcut niciun fel de acţiune de acest gen. În schimb, mulţi colegi parlamentari şi preşedinţi de organizaţii ne-au tot spus în ultima săptămână că sunt chemaţi parlamentari să adere la un proiect - n-au înţeles foarte bine care este proiectul. Iar în ultimele zile au apărut din partea Opoziţiei oameni care au spus că există o negociere între domnul Neacşu şi lideri ai Opoziţiei, care au fost asiguraţi că vor avea un număr suficient de voturi de la PSD pentru a vota moţiunea de cenzură împotriva PSD-ALDE", a spus preşedintele PSD.



Acestea au fost motivele, enunţate şi în şedinţa conducerii PSD, care au dus la excluderea celor doi, potrivit liderului PSD.



"Am auzit că vor contesta această decizie. Este un drept pe care îl au, este firesc să o facă. În schimb, sper ca toţi ceilalţi colegi să înţeleagă că obiectivele noastre rămân aceleaşi şi că nu mai trebuie să furnizăm subiecte de dezbatere publică care nu au legătură cu programul de guvernare sau cu ceea îşi doresc într-adevăr românii", a mai spus Dragnea. AGERPRES