Dragnea spune că nu a primit nicio avertizare de la serviciile de informaţii înainte de protestul din 10 august

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat marţi seară că nu a primit nicio avertizare de la serviciile de informaţii înainte de protestul din 10 august.



Întrebat la Antena 3 dacă a primit, prin natura funcţiei sale, avertizări de la serviciile de informaţii înainte de protest, Dragnea a răspuns: "Niciuna. (...) N-am primit nimic. (...) SRI dă informaţiile în flux normal preşedintelui. La restul, selectiv şi dacă au ei vreun interes. (...) În mod normal, trebuie (...) şi eu, şi domnul Tăriceanu, şi prim-ministrul să avem aproape acelaşi tip de informaţii, aproape aceeaşi cantitate de informaţii. (...) Primesc foarte puţine informaţii. (...) Apropo, niciuna de la SIE".



Totodată, el a precizat că pe 10 august s-a aflat la Neptun şi a urmărit protestul la televizor.



De asemenea, referitor la şeful SIE, Gabriel Vlase, Liviu Dragnea a spus: "Cred că îi trebuie vreo doi-trei ani domnului Vlase să se instaleze. (...) N-am nevoie nici să mă sune. Nici măcar nu m-a sunat, nici nu mi-a dat vreun mesaj. N-am nevoie, pentru că nu l-am votat să meargă acolo ca să-mi dea mie telefoane. Chiar nici nu vreau. (...) Să-şi facă treaba acolo. Sper să şi-o facă. (...) Să şi-o facă în interesul României".



Totodată, întrebat dacă are dubii în privinţa asta, Dragnea a răspuns: "N-am nici dubii, nici speranţe. Să vedem ce se întâmplă. Eu sunt absolut convins că SRI a dat informaţii preşedintelui Iohannis cu mult timp înainte şi chiar în zilele respective, ce urmează să se întâmple. Cum să n-aibă informaţii? (...) Nu ştiu ce a spus doamna ministru Carmen Dan astăzi (...), la Comisia de apărare, dar cred că domnul Manda şi comisia dumnealui ar trebui să verifice dacă SRI a dat, când a dat informaţii Ministerului de Interne. A dat din proprie iniţiativă sau după ce a cerut ministrul în mod explicit, cu o zi înainte, că a văzut că nu vine nimic? Astea ar trebui lămurite".



Pe de altă parte, Liviu Dragnea a spus că "statul paralel" este format din oameni din conducerea unor instituţii.



"Statul paralel nu însemna Coldea şi Kovesi. Statul paralel este format din oameni care sunt în conducerea unor instituţii, unii sunt din conducerea SRI (...) actuală, unii din conducerea.... nu, acolo nu mai sunt, la SIE (...), din conducerea SPP, în frunte cu Pahonţu, din parchete, din instanţe, din alte servicii secrete. (...) La DIPI (...) nu cred că mai sunt, erau, era un pilon important, probabil că şi la Direcţia de Informaţii a Armatei. (...) Şi toţi aceşti oameni (...) au pus deasupra lor şi în faţa lor pe şeful statului. Era Băsescu, acum este Iohannis. El are impresia că conduce această mafie, n-o conduce, această mafie îl foloseşte, dar şi el a început să dea ordine mult mai dure şi mult mai aplicate acestei mafii şi cere să se îndeplinească aceste ordine, aceste dorinţe. Se protejează", a susţinut Dragnea.



Totodată, chestionat dacă se referă şi la şeful SRI, Eduard Hellvig, Liviu Dragnea a răspuns: "Nu ştiu dacă Eduard Hellvig, dar, din păcate - şi spun din păcate pentru mine, pentru că e un om la care am ţinut foarte mult (...) - , nu ştiu dacă este implicat sau nu, dar cu certitudine nu îi stăpâneşte pe cei care au fost în statul paralel şi care sunt în continuare activi în SRI. Deci, de asta nu ştiu dacă este implicat sau nu, dar vina nu este mai mică". AGERPRES