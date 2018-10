Dragnea spune că nu prea a înţeles de ce nu s-a întrunit majoritatea pentru legea offshore

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că nu prea a înţeles de ce nu s-a întrunit majoritatea pentru ca legea offshore să fie votată în plenul forului legislativ, adăugând că PSD îşi va susţine în continuare poziţia de până acum din comisiile de specialitate.



"Sincer nu prea (am înţeles de ce nu s-a întrunit majoritatea pentru adoptarea proiectului - n.r.), dar asta nu înseamnă că poate nu sunt motivele foarte bune. Nu am de unde să ştiu (care sunt motivele pentru care alte partide nu au fost de acord cu acest proiect - n.r.), de asta şi eu sunt curios să vedem care sunt argumentele ce vor fi prezentate public şi susţinute săptămâna viitoare", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă a înţeles care au fost motivele pentru care nu s-a întrunit majoritatea pentru proiectul legii offshore.



Dragnea a precizat că PSD a fost de acord ca legea să se reîntoarcă la comisii pentru că, din câte se pare, nu putea întruni o majoritate pentru a fi votată, iar dacă nu ar fi fost această majoritate ar fi picat propunerea actuală şi ar fi rămas în vigoare forma iniţială votată de Parlament în vară.



"Nu vreau să comentez mai mult. PSD îşi va susţine în continuare poziţia pe care a avut-o în comisii, există calcule şi analize şi simulări făcute de mai mulţi specialişti, inclusiv de către Ministerul de Finanţe. O săptămână sau cât va fi nevoie eu cred că este bine ca în comisie toate discuţiile să fie foarte transparente şi transmise publicului larg, pentru ca fiecare român să ştie despre ce se discută şi orice amendament din această lege ce efecte are, pozitive sau negative", a arătat el.



Liviu Dragnea a subliniat că această lege este "de o importanţă uriaşă pentru România".



"Eu vreau să vorbesc doar despre lucrurile pe care le ştiu foarte bine, nu mai vreau să vorbesc despre tot felul de zvonuri cu presiuni sau altceva. Fiecare grup parlamentar a avut o poziţie pe care şi-a susţinut-o pe marginea acestei legi, reîncep dezbaterile în comisia respectivă, astăzi (miercuri - n.r.) nu i-am aprobat în Biroul permanent deplasarea domnului Iancu, săptămâna viitoare trebuia să meargă la o reuniune a Consiliului Mondial al Energiei, ca să rămână aici să conducă dezbaterile împreună cu celălalt preşedinte de comisie, de la buget-finanţe", a afirmat Dragnea. AGERPRES