Dragnea, supărat pe presă din cauză de Coduri

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, le-a reproşat jurnaliştilor că nu au luat atitudine despre abuzurile din sistemul judiciar, motiv pentru care a refuzat să comenteze modificările la Codul Penal, care îi interesau pe aceşia. Între timp, Codul Penal modificat a fost votat în Senat, iar astăzi va figura pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor.

„Despre Codul Penal nu mai vreau să vorbesc. Vorbim de un an şi ceva de zile şi concluzia mea e una singură - indiferent ce am spus eu sau colegii mei, fiecare a rămas la părerea lui, aşa că nu are rost. (...) Ştiţi ce nu am văzut eu la voi? Nicio reacţie în toată perioada asta în legătură cu abuzuri, în legătură cu decizii ale instanţelor luate pe baza unor articole neconstituţionale, aici nu am văzut o reacţie. Din acest motiv nu mai vreau să discutăm despre asta”, a spus Dragnea, îmbufnat. În schimb, aliatul său, Călin Popescu-Tăriceanu, a tratat cu mai multă seninătate controversele privind legislaţia penală. „Sigur că modificarea Codului Penal oricând va aduce controverse şi e bine că există controverse, e bine că există puncte de vedere diferite, pentru că trăim într-o societate democratică”, a spus preşedintele Senatului. De altfel, senatorii au adoptat în plen proiectul, cu 74 de voturi favorabile, 28 împotrivă şi nouă abţineri. Şedinţa s-a lăsat, în mod previzibil, cu scandal. Iniţial, opoziţia a sesizat că cei de la PSD şi ALDE nu pot asigura singuri cvorumul de şedinţă aşa că a făcut pasul la ofsaid, senatorii PNL, USR şi PMP retrăgându-se din plen şi suspendarea lucrărilor. Însă preşedintele de şedinţă, Adrian Ţuţuianu, a tergiversat decizia până când în plen şi-au făcut apariţia senatorii UDMR. În aceste circumstanţe, opoziţia s-a întors la lucrări aducând cu ei în sala de plen şi un banner pe care USR l-au afişat iniţial la intrare şi pe care scria „Fără penali”. Până la votul final, cei de la opoziţie şi-au susţinut, fără succes, amendamentele respinse în comisia Iordache.

Comisia parlamentară pentru legile justiţiei s-a întrunit din nou pentru încă un raport pe marginea proiectului de modificare a Codului Penal. De data aceasta, este vorba de raportul care trebuie să intre în discuţia Camerei Deputaţilor, care este forul decizional. Votul în plen va avea loc astăzi.