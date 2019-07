Dragoş Tudorache (PLUS) despre cazul de la Caracal: Aşteptăm de la acest Guvern să îşi asume responsabilitatea

Fostul ministru de Interne Dragoş Tudorache, europarlamentar PLUS, a criticat-o sâmbătă pe şefa Executivului, Viorica Dăncilă, care a anunţat că analizează posibilitatea convocării unui referendum privind înăsprirea pedepselor pentru crimă, viol şi pedofilie.



Aflat la Iaşi pentru a participa la o conferinţă de alegeri în filiala PLUS, Dragoş Tudorache a declarat, într-o conferinţă de presă, că astfel de măsuri ar trebui luate de Guvern.



"Ceea ce am văzut din partea doamnei premier Dăncilă este la fel de halucinant. Dumneaei vorbeşte de organizarea unui referendum pentru chestiuni care sunt în atribuţiile Guvernului României. Măsurile pe care dumneaei vrea să le facă prin referendum sunt măsuri pe care poate să le ia în Guvern, au majoritate în Parlament, sunt chestiuni atât legislative, cât şi administrative pe care ne-am aştepta, într-o ţară care funcţionează normal, cu un guvern care îşi asumă responsabilităţile, să fie cu eficienţă maximă. Nimic nu poate aduce cele două fete înapoi, cred că este o nenorocire naţională, aşteptăm de la acest Guvern să îşi asume responsabilitatea şi să vină imediat cu un program prin care să ne explice nouă românilor cum să evităm astfel de nenorociri", a afirmat eurodeputatul.



Dragoş Tudorache a subliniat că, în cazul crimelor de la Olt, nu sunt suficiente demisiile.



În opinia sa, în probleme de urgenţă naţională răspunsul autorităţilor statului trebuie dat imediat.



"Este o mare nenorocire. Nu sunt suficiente demisiile. E un act de onoare care, din punctul meu de vedere, trebuia să se întâmple în primul minut din momentul în care nenorocirea a devenit cunoscută. Am văzut disfuncţionalităţile la nivelul tuturor instituţiilor implicate şi răspunsul absolut halucinant al instituţiilor implicate în acest caz. Sunt chestiuni de urgenţă naţională care au nevoie de un răspuns imediat", a precizat Tudorache.

