Ecuația alegerilor prezidențiale 2019. Luptă pentru al doilea calificat în finală. Dacă P ia de la B, iar D ia de la VD, cât are K?

Victor Stroe

Klaus Iohannis și-a asigurat prezența în turul doi al alegerilor prezidențiale, conform exit poll Curs-Avangarde, care îl creditează cu 39% - un scor aproape dublu față de următorul clasat. Vasilica Dăncilă ar fi obținut 22,6%, iar Dan Barna 16,4%. Analiștii consideră că Mircea Diaconu, cu 7,8%, a luat voturi majoritar de la candidatul PSD, iar Theodor Paleologu (6%) – a „ciupit” de la cel al USR.

Klaus Werner Iohannis

„Astăzi este o zi extrem de importantă pentru România, dar recunosc că și pentru mine personal.Am votat pentru România Normală. Îmi doresc un viitor foarte bun pentru România și sper să primesc astăzi confirmarea că foarte mulți români își doresc același lucru”.

Viorica Vasilica Dăncilă

„Am votat pentru o Românie a bunăstării, o Românie a drepturilor garantate. Am votat împotriva tăierilor de pensii și salarii, am votat împotriva austerității. Am votat pentru o Românie unită, în care fiecare român să se regăsească în deciziile președintelui”.

Dan Ilie Barna

„Am votat astăzi pentru schimbare, pentru o Românie care începe să facă schimbările de acum, nu de peste 5 ani, nu de peste 10 ani. Am votat la finalul unui proces în care, zic eu, că românii au înţeles care e miza acestor alegeri”.

Mircea Diaconu

„Am votat pentru un președinte al tuturor românilor și în niciun caz un președinte al propriului sau partid politic contra celuilalt partid politic, împărțind România în bucăți. Sper din tot sufletul să începem să facem pace în țara asta!”.

Ramona Ioana Bruynseels

„Am votat pentru o Românie în care diaspora să se întoarcă acasă și în care noi toți să ne dorim să rămânem și de care să fim mândri. Este extrem de important votul și tocmai de aceea am să-i îndemn pe toți românii să iasă la vot”.

Kelemen Hunor

„Am votat pentru viitorul României, pentru respect şi pentru încredere. Am votat pentru o societate şi pentru o ţară care va investi în cele două resurse importante, omul şi natura, în educaţie şi în protecţia mediului şi susţinerea economiei”.

Theodor Paleologu

„A vota înseamnă a îndeplini o îndatorire, e un act sacrosanct în democrație, e o chestiune de respect. Am votat pentru, pentru că în primul tur nu se votează contra, în primul tur se votează pentru. Am votat pentru o Românie a respectului”.

Alexandru Cumpănașu

„Am votat pentru o Românie în care să nu mai trebuiască să ne fie frică să ne ducem copiii la şcoală, pentru o Românie în care românii să se simtă pe ei în siguranţă şi familiile lor, pentru o Românie din care mafia să dispară”.

Viorel Cataramă

„Am votat pentru ca să fim o națiune respectată în lume, bazată pe un export puternic, pe un sector privat puternic, pe o economie puternică, sprijinită de un stat suplu”.

Cătălin Ivan

„Am votat pentru o alternativă la actuala clasă politică. S-a văzut în această campanie foarte clar diferenţa dintre politicienii vechi şi cei noi. Cei vechi au refuzat dezbaterea, au stat ascunşi toată luna. Sper că este ultima oară când ne pun alţii guvernator”.

Ninel Peia

„Astăzi am votat pentru neam și pentru țară. Astăzi am votat cu neamul românesc. Astăzi am votat crucea Sfântului Andrei, creștinătorul neamului românesc”.

Sebastian Popescu

„Am votat pentru o schimbare reală. Am votat pentru că îmi pasă de România. Dacă și ție îți pasă, ieși din casa și votează. Cred în miracole”.

John Ion Banu

„Am venit pentru o nouă atitudine în viaţa politică, am venit pentru a crea o breşă în viaţa politică, în această castă politică care nu mai răspunde intereselor poporului. Am venit aici ca să arăt că această resemnare a faptului că jocurile sunt făcute nu e reală”.

Bogdan Stanoevici

„Am votat pentru starea de bine”.