Emil Boc: Oamenii cu talent pot schimba un oraş şi sunt cel mai de preţ bun

Lucian Alecu

Clujul-Napoca vizează crearea posibilităţii de a oferi soluţii de tipul internet of things în domeniul medical şi de a deschide colaborări cu alte oraşe sau entităţi în ceea ce priveşte proiectele de dezvoltare a inteligenţei artificiale, a afirmat primarul Emil Boc, vineri, în cadrul unui panel care a avut loc la Startup Europe Summit.



În cadrul panelului 'How to build Startup Cities across Europe' primarul a vorbit şi despre strategia de a ajunge la aceste soluţii inovative şi anume recunoaşterea, sprijinirea şi promovarea talentelor pe care oraşul Cluj-Napoca deja le are. Emil Boc a amintit că oraşul Cluj-Napoca este un vechi centru universitar, în care studiază zei de mii de tineri în 10 universităţi care acoperă aproape toate domeniile cunoaşterii.



"Talentele sunt cel mai important bun al oraşului nostru. Oamenii cu talent pot schimba un oraş şi sunt cel mai de preţ bun pentru un oraş, şi noi încercăm să îi susţinem şi să îi promovăm. De aceea componenta cheie în materie de stratup-uri sunt talentele. Dar aici avem o întrebare: banii urmează talentul sau invers? Răspunsul meu e clar: banii urmează talentul. Deci dacă avem talente, avem şi bani", a spus Boc.



De aceea, a explicat el, întreaga strategie a oraşului este focusată pe cum pot fi păstraţi tinerii talentaţi acasă şi cum pot fi convinşi alţii fie să se reîntoarcă acasă din Europa, fie să vină să studieze la Cluj, pentru a putea crea cu ajutorul lor cel mai bun eco sistem de inovare.



"În Cluj în mod special putem colabora foarte bine în ceea ce priveşte internet of things pentru probleme medicale şi inteligenţa artificială. Cred că avem ingredientele necesare şi capacitatea de a merge înainte şi de a împărtăşi cu alte oraşe ce ştim şi ce putem face. Aceste două domenii ne pot face capabili să ne îmbunătăţim capacitatea de inovare", a spus primarul.



Referindu-se la crearea startup-urilor, Emil Boc a precizat că deşi elemente precum proiectul, finanţarea, echipa sunt foarte importante, esenţial este însă, în opinia sa să ai ideea potrivită la momentul potrivit.



În panelul 'How to build Startup Cities across Europe' au mai vorbit reprezentanţii oraşelor Timişoara, Varna (Bulgaria), Heraklion (Grecia) şi Unghieni din Republica Moldova.



În perioada 21-22 martie 2019 are loc la Cluj-Napoca Startup Europe Summit 2019 - conferinţa Comisiei Europene privind Startup-urile tehnologice, organizată în parteneriat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi primăria municipiului.



Acest summit dedicat startup-urilor are loc pentru prima dată în Romania şi face parte din calendarul manifestărilor organizate în România în contextul preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.



Tema ediţiei din acest an a Startup Europe Summit este "Digital Single Market". Actori principali în antreprenoriat şi inovaţie tehnologică din Europa Centrală şi de Est au ocazia, pentru două zile, să se întâlnească, la Cluj-Napoca, cu actori-cheie în ecosistemele de inovare din Europa de Vest.



Participanţii la Summit vor putea afla ultimele noutăţi direct de la liderii tehnologiei, dar şi detalii despre oportunităţile de finanţare europene direct de la Bruxelles, inclusiv despre programele de susţinere a startup-urilor (Startup Europe, Consiliul European pentru Inovare, Digital Innovation Hubs, EIT Digital). De asemenea, în cadrul summitului, participanţii vor intra în legătură directă cu liderii instituţiilor internaţionale de finanţare (Banca Mondială, BEI, Fondul European de Investiţii, IFC şi BERD) şi vor putea descoperi modul în care administraţia publică din întreaga regiune şi din Europa îi poate ajuta, fie că se află în căutarea unei finanţări, a unui nou loc de muncă, a noului co-fondator sau a investiţiei potrivite. AGERPRES