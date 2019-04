Emil Constantinescu: În momentul în care este vorba de interesul ţării nu mai există interese politice, ideologice

Fostul preşedinte Emil Constantinescu a afirmat marţi că în momentul în care este vorba despre interesul ţării nu trebuie să mai existe interese politice şi ideologice, iar politicienii trebuie să susţină ceea ce este în interesul ţării.



"Ar trebui ca toată lumea să reţină: în momentul în care este vorba de interesul ţării, nu mai există interese politice, ideologice, trebuie să existe un dialog în care, indiferent de interesele noastre sau de poziţiile noastre politice, trebuie să servim ceea ce este important pentru ţară", a declarat Constantinescu, la Parlament, după şedinţa solemnă dedicată aniversării a 15 ani de la aderarea României la NATO.



Fostul şef al statului a amintit că în momentul în care NATO a cerut României să pună la dispoziţie spaţiul aerian pentru survolul avioanelor Alianţei Nord-Atlantice, deşi punctul său de vedere era diferit de cel al lui Ion Iliescu, l-a invitat pe acesta în CSAT unde şi-a spus punctul de vedere.



"În momentul în care trebuia să treacă prin Parlament propunerea preşedintelui, l-am invitat pe preşedintele Iliescu la o întâlnire între patru ochi în biblioteca de la Cotroceni. Preşedintele Iliescu este prima persoană căreia i-am spus că nu voi mai candida pentru un nou mandat. Nu au ştiut nici colaboratorii mei, nici familia mea, a fost primul căruia i-am spus acest lucru, am bănuit că va fi următorul preşedinte. Am discutat foarte serios asupra viitorului ţării - în NATO sau în afara NATO, pentru că atunci era proba pe care România trebuia să o dea. I-am propus preşedintelui Iliescu, pentru că PSD aproape avea majoritate în Senat, (...) să se abţină, chiar dacă CDR vota pentru această propunere şi grupul condus de Vadim Tudor se opunea cu violenţă. La sfârşitul discuţiilor, preşedintele Iliescu a zis 'da' şi atunci oamenii politici când spuneau 'da' chiar se ţineau de cuvânt. (...) Atunci plecam la NATO. (...) Când eram deasupra Atlanticului mi s-a comunicat rezultatul votului. Într-adevăr, toate forţele democratice votaseră "pentru", iar PSD s-a abţinut aşa cum a promis, astfel încât rezultatul votului a fost excepţional, peste 300 la 20 şi ceva. Aceasta a reprezentat nu numai pentru noi confirmarea de prim candidat pentru NATO, dar a reprezentat argumentul cel mai important pentru începerea negocierilor pentru integrarea în UE", a povestit Emil Constantinescu.



El a susţinut că relaţia sa cu Ion Iliescu ar putea constitui un model.



"Când se va scrie istoria adevărată a ultimelor trei decenii, probabil că relaţia noastră va putea să constituie un model. Această relaţie a început cu o confruntare politică foarte dură, nu numai politică. După cum puţini îşi mai amintesc, atunci când a fost mineriada din '90, minerii - pe Marian Munteanu şi pe mine - ne căutau să ne omoare şi nu voiau să dialogheze cu noi. Au fost momente dificile, momente grele. Am avut o campanie electorală în 1992 şi una în 1996, dar spre deosebire de ce se întâmplă acum atunci campaniile electorale erau o confruntare de idei. Atunci ideologia era importantă, punctele de vedere ale mele şi ale preşedintelui Iliescu erau total opuse privind reforma economică, intrarea în NATO, integrarea în UE, mersul justiţiei", a spus el.



Emil Constantinescu i-a transmis "sănătate" fostului preşedinte Ion Iliescu.



"Sper să depăşească cu bine această încercare", a spus Constantinescu. AGERPRES