Eugen Teodorovici crede că va exista o discuţie la nivelul CEx despre viitoarea remanierea guvernamentală

Remanierea poate fi avută în vedere şi probabil că va fi o discuţie politică la nivelul Comitetului Executiv în următoarea şedinţă, a declarat, miercuri, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, întrebat despre viitoarea remaniere guvernamentală.



"Da, poate fi avută în vedere. Probabil că va fi o discuţie politică la nivelul CEX-ului, mă gândesc în următoarea şedinţă şi dacă va fi cazul.....Oricum, eu sunt ca abordare că dacă un lucru trebuie făcut şi trebuie modificat pentru a-i aduce o creştere a eficienţei actului guvernamental, atunci trebuie făcut, nu trebuie aşteptat", a spus Eugen Teodorovici.



El a afirmat că Parlamentul intră în vacanţă şi nu mai este timp pentru ca o remaniere a Guvernului să aibă loc în această sesiune.



În ceea ce priveşte numărul optim de ministere pe care guvernul ar trebui să-l aibă, ministrul Finanţelor a subliniat că o astfel de decizie trebuie luată în urma unei analize.



"Este clar că orice fel de asftel de abordare este una bună. Normal că este un număr limită până la care poţi să reduci o structură guvernamentală. Să nu cădem în declaraţiile populiste pe care le fac unii sau alţii.....Haideţi să vorbim cu oamenii care ştiu ce înseamnă guvernarea. Se pare că dânşii (liberalii n.r.) nu ştiu şi nu are rost să discutăm. Eu am spus că se face o analiză. Nu poţi să spui 15-16 (ministere n.r.). De ce 15? Pentru că a făcut domnul Năstase 16 ministere în 2004 sau când a făcut? Adică să fie un concurs de frumuseţe? Nu e cazul să facă ei pentru că nu au cum să câştige vizavi de numărul de ministere. De ce 15? Dacă există un fundament sau un argument, categoric da, e ok. Dar trebuie vorbit de ce un număr sau altul. Nu vorbim de un număr fix", a adăugat Eugen Teodorovici.



În textul moţiunii de cenzură 'Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot', care a fost respinsă marţi în Parlament, se arăta că România are nevoie urgentă de un guvern cu o viziune proeuropeană, cu maximum 15 ministere, nu cu 27, orientat către priorităţile de dezvoltare ale ţării: educaţia, sănătatea, investiţiile publice şi atragerea fondurilor europene.



În replică, premierul Viorica Dăncilă a spus că moţiunea de cenzură nu a fost tratată cu seriozitate, iar când depui moţiune de cenzură trebuie să-i convingi pe ceilalţi că ceea ce e scris acolo e real. "(...) Ştiu că democraţia presupune ca Opoziţia să poată utiliza acest instrument, dar în momentul în care depui o moţiune de cenzură, în primul rând îi convingi pe ceilalţi că ceea ce scrie acolo este real, nu vii cu informaţii care nu sunt conforme cu realitatea şi trebuie să te gândeşti că dacă această moţiune într-adevăr trece, trebuie să ai o alternativă, trebuie să vii cu un prim-ministru, să vii cu un guvern pe care vrei să îl formezi. 15 ministere, am văzut, dar nu ne-a spus cum s-au gândit la 15, de ce nu 17, de ce nu 13? Este clar că nu a fost tratată cu foarte multă seriozitate", a afirmat premierul, după ce moţiunea de cenzură a fost respinsă de Parlament.