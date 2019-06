Eugen Teodorovici: Pe perioada Preşedinţiei române am închis 11 dintre cele 13 dosare privind Uniunea Pieţelor de Capital

România a închis 11 dintre cele 13 dosare privind Uniunea Pieţelor de Capital în perioada deţinerii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene (UE), a declarat, vineri, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.



Potrivit unui comunicat al ministerului de resort remis AGERPRES, ministrul Finanţelor a prezidat, la Luxemburg, ultima reuniune a Consiliului Afacerilor Economice şi Financiare (ECOFIN) din perioada Preşedinţiei române a Consiliului UE şi reuniunea anuală a guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii, prezentând, totodată, şi bilanţul mandatului României la Consiliul UE.



"Am avansat rapid pe unele dosare, iar pe altele am făcut progrese importante. În opinia mea, revizuirea ESA, Propunerea de Regulament de instituire a Programului InvestEU, pachetul privind TVA-ul la comerţul electronic constituie unele dintre principalele realizări ale mandatului nostru. Aş dori să subliniez, de asemenea, că pe perioada Preşedinţiei noastre am închis 11 dintre cele 13 dosare privind Uniunea Pieţelor de Capital", a susţinut Eugen Teodorovici.



În mandatul României la Consiliul UE au fost organizate şase reuniuni ale Consiliului ECOFIN (cinci formale şi una informală), 66 trialoguri cu Parlamentul European, în cadrul cărora au fost închise 15 dosare legislative, 173 de reuniuni ale grupurilor de lucru, 6 dosare legislative şi unul non-legislativ agreate la nivelul Consiliului.



Ministerul Finanţelor Publice (MFP) subliniază că în domeniul bancar au fost finalizate negocierile pe marginea Pachetului bancar care cuprinde măsuri de reducere a riscurilor bancare, precum şi prevederi care au drept obiectiv consolidarea sistemului bancar prin crearea unui mediu adecvat pentru gestionarea de către bănci a problemei creditelor neperformante din bilanţurile lor şi pentru reducerea riscului unei acumulări viitoare ale acestora.



În perioada menţionată a fost confirmat acordul cu Parlamentul European asupra unei Propuneri de regulament care are ca scop reglementarea unei game mai mari de opţiuni pentru persoanele care vor să economisească pentru pensie şi, în acelaşi timp, să stimuleze piaţa pensiilor personale (PEPP).



De asemenea, a fost asigurată transparentizarea costurilor asociate plăţilor transfrontaliere în euro, inclusiv comisioanele aferente şi a fost încheiat un acord politic cu Parlamentul European pe dosarul privind dezvoltarea surselor europene de finanţare, prin armonizarea regulilor destinate emiterii de obligaţiuni garantate.



"La nivelul Consiliului şi Parlamentului European o propunere care facilitează accesul IMM-urilor la pieţele financiare. De asemenea, a fost adoptat la nivel politic un cadru prudenţial mai bine adaptat modelelor de afaceri ale firmelor de investiţii, care cuprinde cerinţe mai adecvate şi mai sensibile la risc pentru firmele de investiţii pentru facilitarea fluxurilor de investiţii în UE", se arată în comunicatul MFP.



Preşedinţia română şi-a concentrat eforturile pe perioada mandatului şi pentru finalizarea negocierilor aferente cadrului legislativ destinat investiţiilor durabile, astfel încât Uniunea Europeană să aşeze considerentele de mediu, sociale şi de guvernanţă (ESG) în centrul sistemului financiar, pentru a contribui la transformarea economiei europene într-un sistem mai ecologic şi mai rezilient.



În acelaşi context al Preşedinţiei române, s-a obţinut un acord privind măsurile de întărire a arhitecturii de supraveghere financiară de la nivelul UE, prin acordarea de competenţe sporite Autorităţii Bancare Europene în domeniul combaterii spălării banilor.



Nu în ultimul rând, preşedinţia română a Consiliului ECOFIN a ajuns la o interpretare comună cu Parlamentul European în ceea ce priveşte Propunerea de Regulament de instituire a Programului InvestEU, noul instrument financiar de sprijinire a investiţiilor şi a creării de locuri de muncă.



De asemenea, a mai fost obţinut un acord cu Parlamentul European privind Propunerea de Regulament de instituire a programului 'Fiscalis' pentru cooperare în domeniul fiscal, dar şi acordul privind măsurile detaliate necesare simplificării regulilor TVA pentru vânzarea de bunuri online, care deschide calea pentru o mai bună colectare şi creează condiţii pentru combaterea fraudei fiscale, asigurând reguli egale de taxare pentru întreprinderile de pe piaţa internă, indiferent de mediul în care activează - tradiţional sau online.



Potrivit comunicatului MFP, prin finalizarea Trialogului referitor la Supravegherea Contrapărţilor Centrale (CCP), s-a asigurat faptul că, în contextul Brexit, industria serviciilor financiare nu va avea reglementări incomplete privind regulile clare de echivalenţă pe serviciile de compensare a instrumentelor financiare derivate.



"Este un rezultat remarcabil şi pentru aceasta felicit ambele echipe, de la Bucureşti şi de la Bruxelles, care au făcut o treabă excelentă. Preşedinţia română a fost un test pentru administraţia publică, care a demonstrat că poate face faţă oricărei provocări, la cel mai înalt nivel. Pe scurt, mandatul Preşedinţiei române a Consiliului Afacerilor Economice şi Financiare arată astfel: am depus un efort susţinut, am fost foarte eficienţi şi suntem gata pentru următorul mandat", a subliniat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.



În timpul mandatului României la Preşedinţia Consiliului UE, Ministerul Finanţelor Publice a organizat numeroase evenimente precum: Reuniunea informală a miniştrilor de economie şi de finanţe din Uniunea Europeană (Consiliul ECOFIN informal), din 5-6 aprilie 2019, la care au participat peste 40 de delegaţii, aproximativ 500 de persoane, cinci reuniuni formale ale Consiliului ECOFIN, Reuniunea comună a Grupului de experţi guvernamentali pentru achiziţii publice (EXPP) şi a Grupului de experţi în e-achiziţii (EXEP), Reuniunea Informală a Comitetului Bugetar, Conferinţa regională 'Experienţa României şi a altor state membre în procesul de adoptare a acquis-ului comunitar în domeniul achiziţiilor publice - lecţii învăţate' (Balcanii de Vest).

AGERPRES