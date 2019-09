Toleranță zero faţă de tot ceea ce înseamnă evaziune fiscală, afirmă Eugen Teodorovici

Lucian Alecu

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marţi, la Giurgiu, cu prilejul lansării campaniei naţionale împotriva contrabandei, că va manifesta toleranţă zero faţă de tot ceea ce înseamnă evaziune fiscală, va susţine lupta împotriva contrabandei cu ţigări, el punctând că acest obiectiv poate fi mai bine susţinut prin desprinderea de ANAF a activităţii vamale.



"Trebuie să subliniem faptul că, în ultimii şase ani de zile, nivelul de contrabandă a scăzut, este anul cu cel mai scăzut nivel, asta nu cred că trebuie să ne oprească aici, din contră trebuie să ne mobilizeze şi factorii cheie trebuie să o facă. Pe de altă parte, din ce înseamnă relaţia cu Republica Moldova, din cifrele pe care le avem la dispoziţie, 70% din contrabandă este pe fâşia verde, trebuie spus acest lucru pentru că este o zonă spre care trebuie să ne orientăm cu foarte mare atenţie", a declarat Eugen Teodorovici.



El consideră că trebuie un efort comun al Ministerului de Interne, care are în administrare partea de graniţă, şi Ministerul de Finanţe prin ANAF pentru partea de intrare în ţară prin punctele de frontieră.



"Nu va fi uşor, nu este o luptă uşoară, există o dorinţă a mea personală şi o spun cu foarte multă responsabilitate, vreau efectiv să susţin această luptă împotriva evaziunii fiscale, împotriva acestei contrabande cu ţigări şi asupra oricărei contrabande. Este o poziţie sensibilă, mai ales pentru un om politic. Săptămâna trecută am depus o iniţiativă legislativă care presupune desprinderea din ANAF a activităţii vamale, partea vamală va deveni efectiv o structură independentă aşa cum a mai fost şi s-a dovedit o practică bună, mai ales că este şi o practică europeană, deci vreau să creăm o structură vamală independentă europeană şi care să aibă ca principal obiectiv acesta al reducerii substanţiale a evaziunii fiscale şi contrabandei, în special", a declarat ministrul finanţelor.



El a spus că şi centrele canine care acţionează la vamă vor fi dezvoltate la nivel european şi că actualul centru de pregătire al echipelor canine de la Giurgiu va fi mutat în Bucureşti, în zona Pantelimon şi vor mai exista alte două centre în ţară, la Cluj şi la Tulcea.



"Din partea mea, ca ministru de finanţe, va fi toleranţă zero pentru orice înseamnă evaziune fiscală, oricât de dură şi de lungă va fi lupta, nu voi înceta să acţionez, ştiu că vor fi foarte mulţi supăraţi pe această abordare. (...) Trebuie o campanie foarte bună la toate televiziunile, dar şi în şcoală, dar trebuie şi achiziţie de maşini şi câini necesari", a încheiat Teodorovici.



Din studiile privind contrabanda prezentate în cadrul conferinţei de lansare a campaniei, a reieşit faptul că în acest an a fost înregistrat un minim istoric, de 13,7%, cel mai mic nivel din ultimii şase ani", iar ca surse ale comerţului ilicit au fost identificate mărci care nu aparţin marilor companii de ţigarete, cu timbre de Republica Moldova şi Ucraina, valoarea contrabandei în partea de nord-est a ţării fiind la cel mai înalt la nivel naţional, de 29,5%.



La finalul acţiunii, 14 echipe canine care acţionează în aeroporturi, dar şi la frontierele terestre au făcut demonstraţii de depistare a ţigărilor şi chiar a banilor ascunşi.



La eveniment au mai participat şeful biroului echipei canine, Alexandru Ioniţă, şi directorul Centrului de afaceri şi Comunicare JTI România, Moldova, Bulgaria, Gilda Lazăr. AGERPRES