Eugen Teodorovici: Un guvern trebuie schimbat doar la vot

Ministrul de Finanțe a vorbit marți seară, la Antena 3, despre incidentele violente din Piața Victoriei. Eugen Teodorvici susține că România se află într-o continuă stare conflictuală, care tinde să se accentueze.

”E o situație la care nu am crezut că se ajunge în România. O stare conflictuală și care din păcate se întreține în mod continuu și mereu mai accentuat. Mă uit la cei care sunt în Piață și spun anumite lucruri. Niciodată nu am să propun o măsură care nu mi-ar conveni nici mie dacă aș fi pe partea cealaltă a baricadei. Nu am plecat niciodată de la ideea că eu fac parte din Guvern. Un guvern trebuie schimbat doar la vot, democratic, pentru că asta este regula. Ceea ce facem noi acum nu e decât o dovadă pentru cei din afară că suntem slabi. Guvernul trebuie să lupte pentru țară”, a declarat Eugen Teodorovici.