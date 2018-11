Eugen Tomac face apel la un efort comun al opoziţiei pentru a opri experimentele PSD

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară, deputatul Eugen Tomac, face apel la celelalte formaţiuni din opoziţie pentru a opri "experimentele PSD" şi acuză "coaliţia toxică" de o acţiune conjugată, pusă la cale în "laboratoarele tenebroase ale PSD", care "pare să lucreze la scoaterea României din UE".



"Să oprim experimentele PSD! Din păcate, trăim vremuri grele. Toate eforturile noastre conjugate de ani de zile pentru integrarea în Uniunea Europeană par să fie anulate prin măsurile iresponsabile ale unei guvernări venale. (...) Ne-am câştigat cu greu locul la masa UE, în ciuda tuturor provocărilor venite din Est. Dar am răzbit tocmai pentru că am jucat pe aceeaşi carte. Acum, coaliţia toxică ne năruie toate visurile. O acţiune conjugată pusă la cale în laboratoarele tenebroase ale PSD pare să lucreze la scoaterea României din UE", a scris Eugen Tomac, marţi, pe Facebook.



Liderul PMP adaugă că "eminenţa cenuşie de la Palatul Victoria, numit Darius Vâlcov, având mandatul lui Dragnea, încearcă să redirecţioneze România spre zonele gri ale regimurilor autarhice".



"Într-o aventură fără precedent, consilierul lui Dăncilă frânează accesarea de fonduri europene, încercând să obţină bani negri de pe alte pieţe, într-un efort disperat de a evita regulile şi normele impuse de Uniunea Europeană. Deşi avem la dispoziţie zeci de miliarde de euro de la UE pentru dezvoltarea României, Vâlcov spune că e mai uşor să construim spitale şi autostrăzi cu bani neînregistraţi şi necontrolaţi. De ce? Pentru că nu pot comisiona fondurile europene, iar şpaga are rolul ei în toată această economie construită cu mare talent. Aşa s-a ajuns la situaţia fără precedent ca propriul comisar european să fie hulit în partidul care l-a lansat, deoarece încearcă să aducă bani în România. Dragnea, prin hienele lui Vâlcov şi Ştefănescu, a pornit o campanie murdară împotriva Corinei Creţu, comisar european, cu intenţia clară de a denigra instituţiile UE", susţine Tomac.



El este de părere că PSD e "un organism defect, care respinge orice formă de autoreglare".



"Catastrofa PSD s-a extins chiar în propriul partid, unde orice voce exprimată pe contrasens este eliminată din start. Cei care au încercat să salveze măcar aparenţele au fost aruncaţi peste bord. Vezi cazul Ţuţuianu şi Neacşu! Un organism defect, care respinge orice formă de autoreglare. Dacă mai lăsăm mult acest guvern, acest partid să experimenteze pe pielea noastră, să nu ne mirăm că ne vom trezi, peste noapte, aruncaţi peste bord, într-o aventură extrem de periculoasă. Aviz prietenilor noştri din opoziţie! Încă mai putem salva România!", mai scrie Eugen Tomac. AGERPRES