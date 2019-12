Eugen Tomac (PMP): 2020 va fi anul marilor confruntări, cu multe evenimente cu miză mare, cu răsturnări de situaţie

2020 va fi anul marilor confruntări, cu multe evenimente cu miză mare, cu răsturnări de situaţie spectaculoase şi, sigur, un an în care PMP va face diferenţa, scrie marţi, pe Facebook, preşedintele Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac.



"România, îţi mulţumesc! 2019 a fost un an plin de provocări, de tensiuni, de obstacole greu de depăşit. Am reuşit, totuşi, ceea ce părea greu de realizat. (...) Mai avem încă foarte mult de muncă. (...) În 2020, obiectivul nostru este clar, ne propunem un PMP de +10%. Ţara are nevoie de un partid autentic de dreapta, creştin-democrat, un pol politic care s-a construit în jurul unor valori şi principii sănătoase din dorinţa de a păstra tot ceea ce am moştenit de la înaintaşi ca naţiune. O ţară superbă, cu resurse fantastice, cu oameni minunaţi şi cinstiţi, cu tradiţii şi un potenţial uriaş pe care avem obligaţia să îl valorificăm. România viitorului este ţara în care toţi cetăţenii ei sunt respectaţi şi protejaţi", afirmă Tomac.



De aceea, spune el, în 2020, echipa PMP va milita activ pentru "obiective politice îndrăzneţe".



"Din punctul meu de vedere, cel mai important obiectiv pentru 2020 este revenirea la alegerea primarilor şi preşedinţilor de consilii judeţene în două tururi de scrutin. Dacă în luna februarie nu ducem acest obiectiv la bun sfârşit, ratăm o şansă unică de a oferi României o nouă perspectivă. Revenirea la alegerile primarilor în două tururi ar însemna sancţionarea democratică, prin vot, a tuturor derapajelor ultimilor ani ale guvernării roşii. La o simplă analiză, asta ar însemna să lăsam PSD cu doar patru preşedinţi de consiliu judeţean din 29 câte are în prezent, fără primari în Capitală şi cel puţin în încă zece municipii reşedinţă de judeţ, precum Craiova, Constanţa, Bacău, Galaţi, Piteşti, Bistriţa-Năsăud, Zalău, Focşani, Giurgiu sau Drobeta-Turnu Severin. Rezultatul alegerilor locale sunt oglinda alegerilor parlamentare. De aceea, trebuie acţionat cu mult curaj şi convingerea că facem ce trebuie pentru români", consideră liderul PMP.



Eugen Tomac este de părere că 2020 va fi "anul marilor confruntări, cu multe evenimente cu miză mare, cu răsturnări de situaţie spectaculoase şi un an în care PMP va face diferenţa".



"Sunt absolut convins că energia, creativitatea şi motivaţia noastră vor oferi României o echipă de nota +10. Până atunci, să îl întâmpinăm cu bucurie pe 2020, an în care vă urez să aveţi parte de multă sănătate şi împliniri! Pentru ce mi-aţi oferit în 2019, dragi români, vă mulţumesc! La mulţi ani!", încheie Tomac.

www.agerpres.ro