Eugen Tomac: România va putea utiliza aproximativ 3,1 miliarde de euro, bani europeni, pentru a lupta împotriva COVID-19

România va putea utiliza aproximativ 3,1 miliarde de euro pentru a lupta împotriva COVID-19, din cele 37 de miliarde de euro puse la dispoziția statelor membre UE, a declarat președintele PMP, Eugen Tomac, la sfârșitul ședinței plenare a Parlamentului European.

„Am încheiat ședința plenară a Parlamentului European la care am participat de la distanță de această dată. Am votat pentru o serie de măsuri extrem de importante pe care Uniunea Europeană le-a luat pentru depășirea crizei fără precedent pe care nu doar noi, ci întreaga lume o are de înfruntat.

Concret, prin înființarea Inițiativei de investiții pentru răspunsul la coronavirus, 37 de miliarde de euro din fondurile structurale europene vor fi puse la dispoziția statelor membre pentru a combate criza. 8 din cele 37 de miliarde provin din prefinanțările neutilizate care nu vor fi rambursate, ci folosite în lupta cu COVID-19, restul de 29 de miliarde reprezentând co-finanțarea europeană.

Din aceștia, România poate utiliza aproximativ 3,1 miliarde de euro pentru a lupta împotriva COVID-19, valoare ce nu include sumele eliberate de BEI sau contribuțiile statului român prin ajutoare de stat.”, a scris Eugen Tomac, într-o postare pe Facebook.

Potrivit președintelui PMP, al doilea instrument, Fondul de solidaritate UE, folosit în cazul catastrofelor naturale majore, își extinde sfera de aplicare și pentru crizele de sănătate publică.

„Al doilea instrument, Fondul de solidaritate al UE, folosit în cazul catastrofelor naturale majore își extinde de acum sfera de aplicare și pentru crizele de sănătate publică. Până la 800 de milioane de euro sunt disponibili în 2020 din acest fond.

Fondul european de ajustare și globalizare are la dispoziție până la 179 de milioane de euro anul acesta pentru a sprijini lucrătorii concediați și angajații independenți.”, mai scrie acesta.

De asemenea, și IMM-urile afectate de criză vor beneficia de sprijinul UE. Astfel, 1 miliard de euro va fi direcționat din bugetul UE către Fondul European de Investiții.

„Pentru sprijinul IMM-urilor afectate, 1 miliard de euro va fi direcționat din bugetul UE către Fondul European de Investiții, pentru ca băncile să ofere finanțări/să furnizeze lichidități IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, acest instrument poate ajuta cel puțin 100.000 de IMM-uri europene cu finanțări în valoare totală de aproximativ 8 miliarde de euro.

De asemnea, pentru a sprijini branșa aviației, una dintre cele mai lovite de criză, am votat pentru reglementarea situației sloturilor orare, o problemă importantă pentru transportatorii aerieni. De acum, aceștia își vor păstra sloturile orare fără a fi nevoiți să decoleze cu aeronavele goale. Măsura se aplică pentru perioada 1 martie - 24 octombrie 2020.”, mai scrie Eugen Tomac.