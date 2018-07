Eugen Tomac vrea să ducă la Curte Codul Administrativ

Adrian Manolache

PMP va contesta la CCR “Codul administrativ antiromânesc”, a anunţat deputatul Eugen Tomac. Deşi alţi membri ai opoziţiei critică noul Cod pentru prevederea că primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene vor primi o pensie specială în limita a trei mandate, Tomac s-a inflamat pentru drepturile acordate comunităţii maghiarilor din România.

Majoritatea parlamentară acordă prin noul Cod primăriilor din localităţile unde există minorităţi sub ponderea de 20 % dreptul de a decide ele însele dacă introduc limba acestora în administraţie. Tomac a reacţionat nervos. „Cei care vor da aici un vot sunteţi complici la o mare trădare naţională”, a spus Tomac acesta acuzând că puterea a cedat presiunilor venite din partea UDMR. Liderul grupului parlamentar UDMR din Senat, Cseke Attila, a declarat că nu există o propunere şi un amendament admis la Cod de scădere a pragului privind folosirea limbii minorităţii. „Singura chestiune care se reglementează pe o logică juridică ce a existat şi până acum, adică dacă peste 20% (n.r. - pondere a comunităţii maghiare) este obligatoriu să asigure această folosire a limbii materne, se pun şi indicatoare în mai multe limbi, dacă ponderea este peste 20% este obligatoriu. Atunci pe o logică juridică este evident că şi sub 20%, dacă există voinţă la nivel local, trebuie să se dea această posibilitate. Deci pentru 20% e obligatoriu, sub 20% acest lucru se reglementează”, a arătat senatorul UDMR.