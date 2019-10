Eurodeputaţii români, păreri diferite privind perspectivele viitorului comisar european al României

Eurodeputaţii PSD cred că România nu are cum să piardă portofoliul transporturilor în viitoarea Comisie Europeană, deşi văd ca pe un avertisment faptul că Rovana Plumb a fost respinsă de Comisia Afaceri juridice a Parlamentului European pentru conflict de interese, în timp ce colegii lor de la PNL şi USR-PLUS consideră că portofoliul respectiv s-ar putea pierde dacă România va propune un candidat asupra căruia planează îndoieli, cu toate că acest pericol nu este încă iminent.



Eurodeputata PSD Maria Grapini a afirmat miercuri, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliştii români de la Bruxelles, că respingerea Rovanei Plumb de către comisia JURI este un avertisment dat României. Iar opinia ei nu este una izolată în rândul eurodeputaţilor PSD, dintre care mulţi cred că dacă nu ar fi existat motivul invocat pentru conflictul de interese în cazul Rovanei Plumb s-ar fi căutat o altă scuză.



"Cred că a fost un avertisment dat din nou României. Adică staţi în banca voastră, nu mai insistaţi pe nişte lucruri. Nu mai insistaţi să fiţi în Schengen, să se ridice MCV-ul, staţi aşa că vă taxăm", a spus Maria Grapini.



Întrebată dacă România riscă să piardă portofoliul transporturilor în caz că noua nominalizare nu va fi privită cu ochi buni de preşedinta aleasă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sau de eurodeputaţi, Grapini a răspuns totuşi negativ.



"Părerea mea este că nu. Pentru că ar fi a doua gafă a preşedintei de comisie. Oare ce poate spune acum când va retrage portofoliul alocat? Ce va spune dna preşedintă public? Se deprofesionalizează singură", a afirmat eurodeputata PSD, care este membră a Comisiei Transport şi turism (TRAN) a PE.



Maria Grapini crede chiar că păstrarea portofoliului nu ar trebui să depindă de noul candidat desemnat de România. "Nu, de ce să depindă de om? Iar facem discriminări?"



În plus, ea afirmă că nu crede că noul candidat român ar putea fi respins doar pe motivul că nu este tot femeie, fapt ce ar putea afecta echilibrul de gen al echipei în ansamblul ei.



"Să nu uităm că România a fost foarte disciplinată şi foarte fexibilă şi a prezentat doi candidaţi. Vă rog să verificaţi dacă celelalte state au respectat dorinţele dnei Ursula şi au prezentat doi candidaţi - bărbat şi femeie. Nu înţeleg de ce trebuie ca România să plătească din nou costul egalităţii de gen. De ce nu ar putea fi Ungaria cu o femeie şi România cu un bărbat?", a întrebat ea.



Nu de aceeaşi părere este şi eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan, care spune că atât identitatea, cât şi genul noului candidat sunt foarte importante.



"Ce fel de propunere ar trebui să facem? Toată UE va fi cu ochii pe noi. A doua propunere trebuie să fie ireproşabilă pentru a trece din prima încercare atât prin comisia juridică, cât şi prin comisiile de specialitate", a spus el într-un briefing pentru jurnaliştii români.



În al doilea rând, a adăugat el, "este nevoie de o desemnare a unui candidat de sex feminin, pentru a păstra egalitatea de gen".



"Nu se poate nominaliza un bărbat. Când astă vară alte state europene şi-au negociat portofoliile cu preşedinta Comisiei Europene, Viorica Dăncilă a întârziat (...), România a fost ultima ţară care a desemnat un candidat, după cel al Italiei", a declarat Mureşan, care este şi vicepreşedinte al grupului Partidului Popular European din PE.



În ceea ce priveşte o eventuală pierdere a portofoliului transporturi de către România, Mureşan spune că posibilitatea respectivă depinde de modul în care vor decurge şi celelalte audieri ale comisarilor-desemnaţi.



"Atâta timp cât nu există mai mulţi candidaţi respinşi nu se pune problema nici a obţinerii unui alt portofoliu, nici în mod iminent nu se pune problema pierderii portofoliului. Dar în momentul în care mai mulţi candidaţi sunt puşi sub semnul întrebării pot să existe permutări la nivelul portofoliilor şi atunci poţi să primeşti un portofliu mai bun dacă ai un candidat credibil (...) sau îţi poţi pierde portofoliul iniţial", a spus Siegfried Mureşan.



"În momentul de faţă nu am pierdut transporturile, dar există riscul să le pierdem dacă mai mulţi comisari vor fi permutaţi", a subliniat el.



Nu la fel de îngrijorat privind pierderea acestui portofoliu este şi eurodeputatul PNL Marian-Jean Marinescu, care este membru al comisiei TRAN a PE şi raportor pentru Mecanismul Conectarea Europei, care include o alocare consistentă pentru transporturi.



"Mie nu mi-ar părea rău să pierdem transporturile. Din două motive. Unul personal, pentru că probabil aş lucra cu un comisar adevărat pe următorii cinci ani, care ştie despre transporturi. Al doilea este unul politic. Domeniul transporturilor nu este ceva extraordinar. Are bugetul pe care îl are, iar priorităţile deja sunt stabilite", a spus Marinescu.



El crede însă că cea mai bună mişcare politică pentru România ar fi să facă schimb de portofolii cu Ungaria, care deţine un portofoliu "extraordinar de important".



"Politica de vecinătate în următorii cinci ani este foarte importantă. Din păcate pentru noi însă, este opinia mea, văzând relaţiile lui (Viktor) Orban cu (Vladimir) Putin, nu mă uit foarte pozitiv la Moldova, Ucraina şi Georgia. Uitându-mă la politica lor privind minorităţile, nu văd bine Balcanii cu un comisar ungar care se va ocupa de politica de vecinătate şi e posibil chiar să se ocupe de aderare", a adăugat Marinescu.



Pe de altă parte, liderul grupului Renew Europe din PE, Dacian Cioloş, spune că "ungurii abia aşteaptă un schimb pentru transporturi".



"Responsabilitatea repartizării portofoliilor e a preşedintelui Comisiei. Cum ieşim noi din blocaj dacă schimbăm portofoliul? Adică avem impresia că la extindere şi vecinătate e nevoie de mai puţină competenţă? Sau la agricultură? Eu nu cred că România nu poate să furnizeze un comisar foarte bun pe domeniul transporturi", a afirmat Cioloş în cadrul unei întâlniri cu jurnaliştii români de la Bruxelles.



De asemenea, fostul comisar european pentru agricultură subliniază că portofoliul este repartizat în cele din urmă unei persoane, nu ţării din care provine.



"Portofoliul nu e dat nici guvernului PSD, nici României ca stat. E repartizat unui comisar care provine din ţara respectivă. Şi se poate să se schimbe acest portofoliu, nu e exclusă deloc treaba asta", a avertizat el.

