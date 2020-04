Europarlamentara Maria Grapini îi cere premierului să ia măsuri pentru oprirea tăierilor de păduri

Alexis HAULOT Plenary session - Greening the European investment bank Plenary session - Greening the European investment bank

Eurodeputata Maria Grapini i-a adresat, la sfârșitul săptămânii trecute, o scrisoare deschisă premierului Ludovic Orban, atrăgându-i atenția asupra faptului că, în timp ce toată lumea încearcă să se concentreze doar pe criza sanitară, „în România pierdem ce a mai rămas din pădurile țării”. „În România, continuă tăierile legale sau ilegale ori autorizate fără nicio normă, anumiți terți scoțând lemnele ilicit sau licit din țară, fără să-i oprească nimeni”, subliniază Grapini. În scrisoarea citată, adresată premierului, se arată că acest fapt reprezintă o pierdere economică uriașă pentru România. „Consider aceste defrișări legale sau ilegale în masă ca fiind o amenințare la adresa siguranței naționale”, mai arată eurodeputata.

Maria Grapini precizează că, în acest moment, Comisia Europeană monitorizează atent punerea în aplicare a legislației de protejare a pădurilor și a biosferei în cadrul Uniunii Europene, „lansând o procedură de constatare a respectării obligațiilor împotriva României, în ceea ce privește activitățile forestiere”. Europarlamentara îi solicită, astfel, lui Ludovic Orban să întreprindă de urgență măsurile necesare pentru stoparea acestui fenomen care reprezintă un pericol pentru suprafețele forestiere ale României.

Contactată telefonic, Maria Grapini a precizat, pentru „Jurnalul” că, în calitate de membru al Parlamentului European, a primit, în ultima perioadă, nenumărate sesizări cu privire la acest domeniu, având obligația să aducă aceste aspecte la cunoștința factorilor de decizie. „Nu este prima scrisoare pe care am adresat-o premierului, începând cu luna noiembrie a anului trecut, de la învestirea în funcție. Am trimis o serie de corespondențe privind mai multe chestiuni și, cu regret, vă spun că, până în prezent, nu am primit niciun răspuns. Sper ca, măcar de această dată, semnalul tras să fie tratat cu responsabilitate”, ne-a declarat Maria Grapini.