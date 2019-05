Europarlamentare 2019. Ludovic Orban: Votul, cea mai puternică armă a fiecărui cetăţean

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat, duminică, că votul este "cea mai puternică armă" pe care o are la dispoziţie fiecare cetăţean, susţinând totodată că rezultatul scrutinului va surprinde şi va arăta clar că lucrurile "s-au schimbat fundamental" în România.



"Sunt convins că azi va fi o victorie a românilor, o victorie a românilor de bună credinţă, a românilor cu şapte ani de acasă, a românilor cu bun simţ, care îşi câştigă cinstit existenţa, a românilor care vor cu adevărat binele României. Această victorie a românilor va însemna, din punctul meu de vedere, că cei care sunt azi la putere nu vor mai avea nicio legitimitate să menţină puterea. (...) Sunt convins că va fi un rezultat care va surprinde pe toată lumea şi care va arăta clar că lucrurile s-au schimbat fundamental în România şi că cetăţenii nu mai vor să se întâmple în România ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani jumătate", a declarat liderul PNL, după ce a votat la o secţie din Dobroeşti (Ilfov).



Orban a subliniat că "adevăraţii deţinători ai puterii publice" în România sunt cetăţenii, iar exercitarea acestei puteri se face prin vot.



"Votul este cea mai puternică armă pe care o are la dispoziţie fiecare cetăţean român. Sunt convins că românii au înţeles lucrul acestea, sunt convins că românii nu se vor lăsa manipulaţi, nu se vor lăsa intimidaţi şi îşi vor exercita dreptul de vot, atât la referendum, cât şi la alegerile pentru Parlamentul European. Am convingerea că referendumul va trece, că se va întruni cvorumul şi că oamenii îşi vor exprima voinţa la acest referendum, pentru că sunt convins că majoritatea zdrobitoare a cetăţenilor români îşi doresc ca la conducerea României să fie oameni cinstiţi, corecţi şi, de asemenea, îşi doresc ca oricine săvârşeşte fapte de corupţie să fie pedepsit şi să nu poată să îşi găsească soluţii de a scăpa de pedeapsă, adoptând ordonanţe sau legi", a susţinut el.



Preşedintele PNL a menţionat că şi-a exercitat dreptul constituţional la vot atât la referendumul convocat de preşedintele României, cât şi la alegerile pentru Parlamentul European.



"Am votat astăzi ca să fiu sigur că România va fi condusă de oameni cinstiţi, de oameni corecţi, de oameni care respectă legea şi nu de hoţi. Am votat astăzi ca să fiu sigur că Guvernul nu va mai putea emite ordonanţe de urgenţă în care să calce în picioare drepturile şi libertăţile fundamentale ale românilor, să calce în picioare independenţa Justiţiei, să pună între paranteze parcursul european al României. Am votat astăzi pentru a fi sigur că România va rămâne un stat european, că va fi bine reprezentată în Parlamentul European de oameni apreciaţi, de calitate, de oameni care să poată influenţa deciziile la nivel european, care să câştige aprecierea şi respectul partenerilor europeni, de oameni care să aşeze România la masa negocierilor şi deciziilor ca partener egal şi de oameni care pot să fructifice la maximum apartenenţa României la UE, pentru a aduce cât mai multe beneficii pentru români", a spus liderul liberal. AGERPRES