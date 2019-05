Europarlamentare 2019. Probleme la Sibiu. Preşedinta unei secţii de vot din Tălmaciu a plecat cu ştampila de control

Preşedinta secţiei de votare nr. 212 din Tălmaciu a plecat din secţie cu ştampila de control, însă procesul electoral nu a fost afectat, a declarat duminică, pentru AGERPRES, preşedintele Biroului Electoral Judeţean (BEJ) Sibiu, judecătorul Dumitru Şomandră.



"Sesizarea de la USR PLUS se confirmă, a plecat cu ştampila în buzunar. Abaterea aceasta nu reprezintă o contravenţie, deci nu e sancţionată. Noi o să facem propunerea, am avertizat-o pe ea verbal, o să facem propunere să fie exclusă din corpul experţilor. Procesul de vot nu a fost afectat", a explicat preşedintele BEJ Sibiu.



BEJ Sibiu a fost sesizat de către Alianţa 2020 USR PLUS că preşedinta secţiei de votare respective a plecat cu ştampila de control din secţie.

