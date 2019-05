Europarlamentare 2019. Vasilăţeanu: Personalul birourilor electorale pentru secţii din străinătate - 'suplimentat unde s-a putut'

Judecătoarea Florentina Vasilăţeanu, preşedintele Biroului electoral nr. 48 pentru secţiile de votare din străinătate, spune că s-au luat măsuri, "acolo unde s-a putut", pentru suplimentarea personalului birourilor electorale pentru secţiile din diaspora unde s-au prezentat foarte mulţi alegători.



"S-au luat măsuri pentru suplimentarea birourilor electorale pentru aceste secţii de votare, acolo unde s-a putut, în sensul de a suplimenta cu operatori sau cu personal care să ajute la fluidizarea procesului electoral. (...) Încercăm să luăm legătura, de altfel am şi transmis către BEC sesizările venite de la secţiile de votare din Italia, îndeosebi de prelungire a programului peste orele 21,00, în încercarea de a asigura participarea la procesul de vot a unui număr cât mai mare de cetăţeni români", a declarat, duminică, Vasilăţeanu.



Ea a menţionat că, până la ora 16,00 - ora României, s-au prezentat la urne în străinătate 180.000 de români, care reprezintă cea mai mare prezenţă la un astfel de scrutin, mai mult decât prezenţa înregistrată la turul II de la ultimele alegeri prezidenţiale.



"Facem apel la cetăţenii români care stau la cozi la secţiile de votare din străinătate să manifeste un comportament civilizat. (...) Am fost nevoiţi să apelăm la organele de ordine din statele respective, de exemplu Germania, Italia, pentru că exista riscul ca personalul birourilor electorale ale acelor secţii de votare să fie agresat", a susţinut Florentina Vasilăţeanu.



Judecătorul a afirmat că a fost semnalată aglomeraţie la secţiile de votare din Europa, îndeosebi la cele din Italia, Spania, Marea Britanie şi Germania. Vasilăţeanu a arătat că foarte mulţi alegători s-au înregistrat la Chişinău, Londra, Bruxelles, Hamburg, Roma, Munchen, Padova şi Lille.



Potrivit Florentinei Vasilăţeanu, personalul birourilor electorale pentru secţii din străinătate unde s-au prezentat mulţi alegători nu a putut fi suplimentat, dacă deja acesta avea numărul maxim de şapte oameni. "Birou complet înseamnă şase plus unu, şase membri plus preşedintele. Dacă ai biroul complet, nu se poate", a subliniat Vasilăţeanu.



Ea a precizat că la acest scrutin au fost organizate 441 de secţii de votare, cu 251 mai multe ca la alegerile europarlamentare din 2014.



"Din punctul nostru de vedere, procesul de votare decurge în condiţii normale, date fiind circumstanţele", a declarat Vasilăţeanu referindu-se la numărul de oameni care s-au prezentat la urne.

