Europarlamentarul Maria Grapini îi cere răspunsuri concrete premierului Orban

În calitate de cetățean și europarlamentar român, Maria Grapini îi transmite lui Ludovic Orban o scrisoare în opt puncte, solicitând detalii despre programele de finanțare accesate de Guvern.

Maria Grapini arată că, în acest moment, România are posibilitatea de a atrage sume uriașe în economie, bani europeni puși la dispoziția statelor membre prin diverse programe și inițiative.

Europarlamentarul spune că economia românească are nevoie urgentă de infuzii de capital și investiții și îi cere public premierului Orban să spună care sunt măsurile concrete luate de Executiv pentru atragerea fondurilor disponibile pentru România.

Iată textul integral al scrisorii:

”Către Guvernul României,



În atenția Domnului Ludovic Orban, Prim- ministru,



Domnule Prim-ministru,



În prezent, România are posibilitatea de a atrage rapid în economia națională peste 50 de miliarde de euro.



Așa cum am mai anunțat public, statele membre au posibilitatea de a aplica o strategie de ajutorare a IMM-urilor și o strategie fiscală adaptată crizei.



Sursele sunt următoarele:



1.483 de milioane de euro de la Comisia Europeană, prin renunțarea în acest an la obligația de a solicita României rambursarea prefinanţărilor neutilizate din fondurile structurale.



2. 637 de milioane de euro, avans la fonduri structurale date la începutul lunii martie și aprilie.



3. Prin inițiative SURE, UE a fost constituit un buget de 100 de miliarde de euro pentru salvarea locurilor de muncă. Fiecare stat poate primi fonduri în funcție de programele naționale pe care le dezvoltă. Ținând seama de situația concretă a României, am putea accesa cel puțin 5 miliarde de euro din acest fond, dacă acționăm rapid, organizat și inteligent.



4. Alte 40 de miliarde de euro au fost puse la dispoziția guvernelor naționale de BEI, pentru situațiile în care sunt necesare lichidități pentru IMM-uri. Cel puțin 2 miliarde ar putea ajunge în România.



5. FONDUL EUROPEAN DE INVESTIȚII pune la dispoziție pentru garanții guvernamentale (destinate imm-urilor) aproximativ un miliard de euro.



6.În cadrul programului Pandemia (Programul achiziții urgente în pandemie), Banca Central Europeană a rezervat pentru statele membre 750 miliarde de euro pentru achiziții urgente. Între 20 și 30 de miliarde de euro ar putea ajunge în România.



7. România are acces la Fondul de solidaritate pus la dispoziție de UE pentru a acoperi urgențele în domeniul sănătății publice, 800 de milioane de euro în 2020.



8. Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții deblochează aproximativ 1.6 miliarde de euro pentru a încuraja investițiile în sectorul agriculturii și al bioeconomiei, în contextul pandemiei de coronavirus.



În calitate de cetățean și europarlamentar român, preocupat real de destinul țării mele, vă solicit să aveți disponibilitatea de a comunica public națiunii române:



CE PROIECTE ȘI DEMERSURI REALIZEAZĂ PUNCTUAL GUVERNUL PE CARE ÎL CONDUCEȚI PENTRU A ATRAGE ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ FINANȚĂRI DIN CELE 8 SURSE DETALIATE ANTERIOR?



Economia românească, IMM-urile au nevoie urgentă de ajutor financiar și de modul în care acționați pentru utilizarea bugetelor europene, va depinde amplitudinea crizei economice!



Cu stimă,



Europarlamentar Maria Grapini”