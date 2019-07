Fifor: Barna luptă pentru protejarea intereselor proprii

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susţine că preşedintele USR, Dan Barna, luptă pentru "protejarea" intereselor proprii şi ale celor "care vor să readucă în România Guvernul şi Premierul '0'".



"Barna ne oferă, din nou, 'marea şansă' de a-l mai avea încă o dată premier pe făuritorul Guvernului '0' în România, domnul Dacian Cioloş, cel care 'îndreptăţit' de rezultatele 0 pe linie, îşi permite să dea lecţii singurei guvernări responsabile şi performante, guvernarea PSD-ALDE. Revenind la domnul Barna, facem şi noi un pariu cu dânsul. Punem pariu că, onest cum se pretinde a fi, va arăta transparenţă în perioada următoare în privinţa tuturor contractelor pe care le-a derulat cu statul. S-ar putea să constatăm că omul 'nou' în politica din România, Dan Barna, nu este decât un foarte vechi jucător cu contracte pe bani publici, care luptă acum pentru protejarea intereselor proprii şi ale celor care vor să readucă în România Guvernul şi Premierul '0'", a scris Fifor, pe Facebook.





Potrivit acestuia, PSD nu va permite ca "aceşti falşi actori politici" să arunce din nou ţara "în blocajul" pe care l-a preluat în iarna lui 2016. Tehnocraţii de atunci, nu sunt decât "lozincarii de astăzi", a adăugat Mihai Fifor.



Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a anunţat, duminică, într-o conferinţă de presă, că s-a ajuns la un acord pentru stabilirea unei alianţe politice care să permită USR şi partidului său să participe împreună la alegerile prezidenţiale, locale şi parlamentare. Conducerilor USR şi PLUS li se propune candidatura liderului USR, Dan Barna, la alegerile prezidenţiale, în tandem cu Dacian Cioloş - prim-ministru.



"În februarie, am făcut această alianţă ca un pariu cu România, că două partide venind de la firul ierbii, din societatea civilă în foarte mare parte, au capacitatea să devină actori relevanţi şi reprezentativi pentru România şi pentru electoratul din România la nivel naţional. Rezultatul a fost cel pe care îl cunoaştem cu toţii, a fost un rezultat care a confirmat acest pariu pe care l-am făcut cu România şi, imediat după 26 mai, am început aceste discuţii pentru a merge mai departe, am început aceste negocieri şi pasul următor este această alianţă politică pe care o vom propune celor două partide în zilele următoare", a afirmat Barna. AGERPRES