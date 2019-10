Fifor, despre zvonul privind respingerea lui Dan Nica: Nu văd niciun motiv pentru care el ar putea fi respins

Mihai Fifor a reacționat, în direct, la Antena 3, după ce a apărut zvonul că Dan Nica ar fi fost respins, de Ursula von der Leyen, la funcția de comisar european.

"Noi nu avem informații despre eventuala respingere a domnului Dan Nica. Am vorbit ceva mai devreme cu domnia sa, dar pe o cu totul altă temă, dar era chiar relaxat și am înțeles că urmează să fie o procedură, dar nicidecum că ar fi vorba de o respingere. Nu văd de ce ne-am face griji în momentul de față. Dan Nica este un europarlamentar cu foarte multă experiență, un om foarte respectat în grupul PSD și, în opinia mea, are șanse reale să obțină această numire din partea comisarului", a declarat Mihai Fifor, în direct, la Antena 3.

"Rovana Plumb a fost exclusă într-o conjunctură foarte ciudată, aș putea spune un război între grupurile mari, politice, din Parlamentul European. Părerea mea e că discursul folosit în cazul ei se duce liniștit în zona dublului standard și cred că nu de așa ceva avea nevoie România", a mai adăugat acesta.

"Eu spun că nu are rost să ne lansăm într-o astfel de ipoteză. Dan Nica nu a fost respins, nu văd niciun motiv pentru care el ar putea fi respins și ar trebui să ne gândim la o altă ipostază. Vreau să vă spun că, presupunând prin absurd că Dan Nica ar fi respins, mergem cu altă propunere, nu e niciun fel de problemă. De altfel, există și o a două propunere, una de rezervă, aprobată de Comitetul Executiv Național. Suntem în grafica exactă, așa cum ne-am propus. Dar să nu ne grăbim, Dan Nica nu a fost respins. Iată, greșeli de interpretare (...) Dan Nica este o propunere extrem de serioasă", a mai spus Mihai Fifor.