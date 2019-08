Fifor: PSD crede într-o Românie unită, nu divizată pe criterii discriminatorii

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, sâmbătă, la Congresul extraordinar al partidului, că social-democraţii cred într-o Românie unită, nu divizată pe criterii discriminatorii.



"Am crezut şi credem în oameni. Cultivăm unitatea şi empatia faţă de problemele semenilor noştri. Partidul Social Democrat crede într-o Românie unită, nu separată, nu scindată, nu divizată pe criterii discriminatorii, o Românie întreagă, o Românie prosperă. Acesta este, stimaţi colegi, crezul nostru şi pe mai departe", a afirmat Fifor.



El a susţinut că PSD va continua să facă "ceea ce trebuie, pentru ca România să fie o casă sigură pentru fiecare român".



"Am început o luptă, pe care o ducem noi, pentru ca alţii să nu mai fie nevoiţi s-o ducă. Am deschis lupta împotriva criminalităţii prin măsuri rapide, decizii ferme de care nu se va putea ascunde niciun vinovat. Toţi cei care greşesc şi încalcă legea plătesc. E un început de drum, dar nu ne am temut să ni-l asumăm. Suntem conştienţi că sancţionarea unor persoane nu este uneori de ajuns. Dacă dorim să schimbăm lucrurile în bine, dacă vrem ca instituţiile să funcţioneze, trebuie să facem ordine. Să schimbăm legi, să schimbăm atitudini", a spus Mihai Fifor.



El a amintit că PSD va merge în Parlament, săptămâna viitoare, cu un pachet de măsuri legislative privind combaterea criminalităţii.



"O primă măsură după tragedia de la Caracal a fost să instituim, la iniţiativa prim-ministrului Viorica Dăncilă, un comitet interministerial privind 112, care a venit deja cu un pachet de măsuri de îmbunătăţire a acestui serviciu. O altă măsură importantă a fost elaborarea unui cadru normativ prin care să combatem fenomenul criminalităţii. Toate aceste prevederi sunt finalizate, iar Partidul Social Democrat va merge cu ele în Parlament chiar săptămâna viitoare. Vom opera schimbări în selecţia şi pregătirea oamenilor din sistem. Vreau să vă spun că în MAI avem mulţi oameni bine pregătiţi, cinstiţi şi devotaţi, care-şi fac foarte bine meseria, pe care-i respectăm, pe care-i preţuim. Pe ei trebuie să punem bază. Dar, dacă vrem să avem un sistem de luptă cu criminalitatea bine pus la punct, va trebui să avem grijă ca pe termen lung să investim în pregătirea profesională a oamenilor şi în stimularea lor. Numai aşa, prim măsuri clare, vom face ordine în sistem şi în ţară. Iar eu vreau să îi asigur pe toţi românii că avem toată determinarea să facem această curăţenie generală în România. Criminalitatea va primi cea mai hotărâtă ripostă din partea Guvernului Dăncilă din care fac parte şi acest lucru vi-l pot garanta cu toată responsabilitatea", a menţionat Fifor.

AGERPRES