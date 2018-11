Firea: Conform statutului, niciun membru PSD nu poate fi exclus dacă îi susţine pe cetăţeni

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marţi, înaintea şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, că, în conformitate cu statutul partidului, niciun social-democrat nu poate fi exclus dacă îi susţine pe cetăţeni.



"Am citit statutul din scoarţă în scoarţă şi nu am găsit niciun articol care să spună că un membru PSD, cu sau fără funcţie, poate să fie exclus din partid dacă îi susţine pe cetăţeni. Eu am găsit, în schimb, foarte multe articole în care se scrie negru pe alb că principala noastră datorie, în primul rând ca români şi mai apoi ca membri de partid, este faţă de români. Asta scrie în statut. Acum depinde fiecare ce articol citeşte. Dacă mie îmi găsiţi o singură frază sau afirmaţie referitoare la PSD, îmi dau singură demisia. Eu am făcut afirmaţii în legătură cu stilul de conducere al domnului Dragnea, sub nicio formă nu am adus jigniri membrilor şi simpatizanţilor PSD, colegilor mei de partid. Şi, dacă trebuie să fie un membru sancţionat pentru că a militat pentru cetăţeni, atunci eu voi fi primul membru PSD dat afară din partid care a venit şi a spus că împreună am promis bucureştenilor o viaţă mai bună şi rezolvarea problemelor şi din trafic, şi cu termoficarea, şi din spitale, şi din şcoli şi am fost lăsată singură. Acum se pune întrebarea de ce am fost lăsată singură", a afirmat Gabriela Firea, la Palatul Parlamentului.



Ea a adăugat că legitimitatea este dată de votul românilor, aceasta fiind susţinerea sa.



Firea a spus că sunt colegi, pe care nu vrea să îi califice, care consideră că oferta politică sau administrativă a fost mult mai tentantă, deşi au semnat acea scrisoare care cerea demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD şi a Camerei Deputaţilor.



Primarul general a susţinut că "Liviu Dragnea este înverşunat" la adresa ei, fiind acum pe "black list". "Am spus într-o emisiune televizată că am înţeles de la alţi colegi că, dacă ar fi în stare să mă elimine şi fizic, probabil că ar face-o. Nu am spus că dumnealui a chemat la Hilton asasinii pentru Gabi Firea, eu nici nu prea merg pe la Hilton", a menţionat preşedintele interimar al PSD Bucureşti.



Potrivit Gabrielei Firea, nu s-a făcut deocamdată o evaluare a miniştrilor în Comitetul Executiv al PSD, ci doar de către premier şi de "colectivul propus de Liviu Dragnea şi votat de CExN".



Întrebată ce va face dacă va fi dată afară din PSD, Firea a precizat că îşi va desfăşura activitatea în continuare la Primăria Capitalei "până în ultima clipă".



"Acolo m-au ales cetăţenii. Privesc şi eu şi cu amuzament şi cu dezamăgire cum unele persoane se antepronunţă şi ştiu de pe acum, din 2018, ce vor vota bucureştenii sau românii în perspectivă, anul viitor sau peste doi ani. Dar asta este viaţa politică, este foarte grea, mai grea decât mi-am imaginat. Ştiu un singur lucru - prefer să pierd toate funcţiile politice şi să nu-i pierd pe cetăţeni. Eu nu am cerut nimic pentru mine, nu am cerut funcţii, onoruri, nici măcar aceste poziţii în care mă aflu acum şi înţeleg că nu mai sunt dorită - de preşedinte interimar al PSD Bucureşti, iar la Ilfov sunt aleasă într-o conferinţă. De asemenea, ca vicepreşedinte naţional am fost aleasă, nu am venit eu nicăieri să dau din coate să mă aşez în faţa cuiva. (...) Eu voi fi disciplinată, voi respecta ordinea de zi", a adăugat edilul Capitalei.



Firea a reafirmat că este o enormitate să ceri desfiinţarea Primăriei Capitalei: "Da, este o enormitate să propui aşa ceva. Dar discuţia a avut loc cu domnii primari de sectoare, îmi pare rău că nu am fost şi eu invitată. Aş fi venit. (...) S-a discutat despre rectificarea bugetară şi despre bugetul pe anul viitor şi era normal ca în această discuţie politică să fie invitat şi primarul general, chiar dacă din punct de vedere politic nu este agreat, totuşi vorbim de soarta bucureştenilor. (...) Acolo nu se tranşa situaţia Gabrielei Firea, ci se tranşa situaţia bucureştenilor, iar eu îi apăr pe ei, nu pe mine, nu candidez la nicio funcţie, nu mă înscriu la niciun concurs nici de frumuseţe politică, nici de altceva". AGERPRES