Firea: Consilierii municipali social-democraţi au fost chemaţi la sediul PSD pentru a li se cere să se delimiteze de mine

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat vineri că mai mulţi consilieri municipali social-democraţi au anunţat-o că au fost chemaţi la sediul PSD, pentru a li se cere să nu îi mai susţină proiectele în cadrul Consiliului General al Capitalei şi să se delimiteze de ea.



"Sunt chemaţi consilieri generali PSD la sediul central, în care domnul Ştefănescu, fost secretar general adjunct al PSD, îi cheamă şi le spune că are girul domnului preşedinte Dragnea să discute cu dumnealor şi să le spună că nu este bine să mai voteze în Consiliul General proiectele propuse de mine, că trebuie să îmi ceară demisia de la PSD Bucureşti şi că trebuie să se delimiteze de mine. (...) Zilele trecute au fost chemaţi individual, astăzi au fost chiar în grup şi m-au sunt din sediul Kiseleff pentru că au crezut că sunt şi eu acolo. Au fost sunaţi de la secretariat. Când au văzut că eu nu sunt, atunci s-au alertat şi unii dintre ei m-au sunat să îmi spună că ei pleacă şi nu vor să semneze ceea ce domnul Ştefănescu le spune că trebuie să semneze împotriva mea", a declarat Firea, pentru Antena 3.



Potrivit primarului general, consilierilor municipali li s-ar fi promis funcţii precum cea de consul sau lider de organizaţie locală. Primarul general a adăugat că le mulţumeşte consilierilor generali care "au dat dovadă de onoare" şi care au refuzat să semneze angajamente dictate de către Codrin Ştefănescu. Firea a mai apreciat că este vorba despre o acţiune nestatutară, pe care Comitetul Executiv al partidului ar trebui să o sancţioneze.



Firea a mai spus că în momentul în care i-a transmis liderul PSD aceste lucruri, Liviu Dragnea a răspuns că Ştefănescu "nu e copilul lui" şi, prin urmare, nu răspunde pentru faptele lui.



"Atunci are posibilitatea să intervină ca preşedinte al partidului şi să stopeze ceea ce face inclusiv acum domnul Ştefănescu în Kiseleff şi ceea ce a făcut toată ziua. (...) După votul care s-a dat în CEx, unde s-au stabilit nişte lucruri şi toţi ne-am asumat o atitudine publică - am tăcut, aşa cum ştiţi în această perioadă, deşi poate unele lucruri nu pot să spun că mă mulţumeau, dar am tăcut în aşteptarea unui nou CEx unde să îmi spun punctul de vedere. Dar dumnealor înţeleg că nu au încetat şi continuă un război care este în primul rând îndreptat împotriva cetăţenilor", a declarat Firea.



În acest sens, ea a precizat că urmare a faptului că în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei nu a fost adoptat proiectul de rectificare bugetară, nu sunt bani în vederea achitării în avans a gazelor pentru această iarnă, nu se pot plăti bursele elevilor şi subvenţia pentru transportul în comun.



"Am avut un primar general care a avut un consiliu general ostil şi a ajuns preşedinte. Eu nu vreau să intrăm în aceeaşi logică, totuşi. Să ne facem cu toţii treaba", a precizat ea.



Gabriela Firea a adăugat că a auzit din presă că Ştefănescu ar fi nemulţumit de faptul că primarul general nu anunţă în cadrul PSD proiectele pe care vrea să le susţină pentru Bucureşti.



"Eu spun public, cu riscul să fiu exclusă: nu voi cere niciodată aprobarea domnului Ştefănescu pentru ceea ce se întâmplă la Primăria Capitalei. Eu dau socoteală doar în faţa bucureştenilor şi a legii. Nu îi voi cere niciodată aprobarea nici domnului Dragnea, nici domnului Ştefănescu pentru ceea ce se propune la PMB fiindcă eu nu fac altceva decât să aplic ad literam ceea ce Biroul Permanent a aprobat, şi anume programul de guvernare locală, cu care am câştigat alegerile", a precizat ea. AGERPRES