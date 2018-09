Firea: Dacă Dragnea ar fi vrut o legislaţie sustenabilă privind amnistia şi graţierea, o putea face de anul trecut

Foto: Lucian Alecu

Primarul general, Gabriela Firea, vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, a apreciat că dacă liderul PSD Liviu Dragnea ar fi vrut cu adevărat să creeze un cadru legislativ sustenabil privind amnistia şi graţierea ar fi putut face acest lucru de anul trecut, dar că pentru preşedintele PSD promisiunea acestei legislaţii ar fi fost de fapt "o monedă de schimb".



"A fost această discuţie în spaţiul public, şi anume că doar domnul Dragnea vrea să ofere celor care au fost victime ale abuzurilor sau victime ale intervenţiei unor instituţii în actul de justiţie această legislaţie privind amnistia şi graţierea. Şi dumnealui, din toate discuţiile pe care le-am purtat şi la partid, a fost un fel de garant că doar dumnealui poate să salveze aceste persoane. În realitate, dacă ar fi vrut cu adevărat să creeze un cadru legislativ care să fie, în primul rând sustenabil, 100% legal, dezbătut, care să nu poată fi contestat, nici din exterior şi nici din interiorul ţării, putea să facă aceste lucruri anul trecut, spre exemplu. Dar lucrurile nu s-au întâmplat aşa, pentru că - şi eu am spus-o şi mi s-a transmis că nu este bine ce fac, dar eu am spus un adevăr şi mai devreme sau mai târziu va ieşi la iveală - dacă domnul Dragnea ar fi dat aceste legi mai devreme, atunci când trebuia sau când le-a promis, cu siguranţă nu ar mai fi putut să aibă sponsori, din toate punctele de vedere, morali, susţinători. Pentru că asta a fost de fapt moneda de schimb: 'Voi să fiţi cu mine, pentru că eu sunt garantul acestei legislaţii'", a spus Firea, miercuri seara, la România Tv.



Ea a adăugat că un proiect legislativ în acest sens nu a fost prezentat niciodată în partid, în vederea dezbaterii.



"A fost o monedă de schimb în dialogul cu multe entităţi şi cu multe persoane. În realitate, dacă ar fi vrut să dea această legislaţie o putea face demult şi în aşa fel încât să nu fie anulată, să nu fie dată doar pentru a spune: 'Uite, v-am dat-o şi acum voi trebuie toată viaţa să îmi rămâneţi datori'. Este o realitate care se discută în partid, din nefericire, se discută mai mult pe la colţuri, pentru că noi nu am avut niciodată un text al acestei legi posibile sau nu în Comitetul Executiv sau în Biroul Permanent, să ne dăm cu toţii un punct de vedere, să vină toţi juriştii să spună dacă este un text corect sau nu este, să fie dezbătut de asociaţiile de magistraţi, să fie un text transparent, pus pe site-uri, să nu fie eventual o formulă de ordonanţă de urgenţă care ar fi în secunda doi atacabilă şi nu ar putea să ajungă nici în Monitorul Oficial şi nu ar mai beneficia nimeni, practic, de acele prevederi, pentru că nu ar fi un text care să aibă o valoare juridică, de sine stătătoare şi care să poată să producă efecte", a precizat Firea. AGERPRES