Firea-Dragnea, o posibilă împăcare: „M-a sunat în prima zi”

Gabriela Firea a vorbit la Antena 3 despre o normalizare a relației cu președintele PSD, Liviu Dragnea.

”Cred că orice persoană de bună credință înțelege că putem discuta orice subiect care ține de interesul cetățenilor și să normalizăm orice relația care, la un moment dat, a căpătat anumite accente polemice, chiar tensionate. Aș vorbi despre o normalizare a relațiilor, nu despre o întețire sau împăcări. (...) Au fost câțiva oameni politici care au vrut să-mi transmită mesaje de însănătoșire grabnică, chiar unii mi-au transmis flori la spital: dl Călin Popescu Tăriceanu și-i mulțumesc, dl Dragnea, doamna Viorica Dăncilă, dl Victor Ponta și alți colegi sau foști colegi din politică, le-am mulțumit tuturor, sunt convinsă că au fost sinceri.

”Liviu Dragnea m-a sunat”

În ceea ce privește problemele Capitalei, nu vă ascund că le-am transmis președintelui țării, președintelui Senatului, Camerei Deputaților, doamnei prim-ministru și miniștrilor de resort adrese prin care am atras atenția asupra pericolului nefuzionării RADET-ului cu Elcen. (...) Nu vă ascund faptul că dl Dragnea m-a sunat în prima zi în care am revenit din spital mi-a spus că a primit acele adrese și că dorește să rezolve parte din problemele pe care primăria Capitalei le are în această perioadă. Am înțeles că dorește să normalizeze relația dintre primarul PSD și primarul general, fost om cu funcții în PSD, acum simplu membru de partid, ceea ce cred că este de bun augur pentru cetățeni” a spus Gabriela Firea, la Antena 3, despre împăcarea cu președintele PSD, Liviu Dragnea.