Firea, după CExN al PSD: A fost un vot în unanimitate, cu o singură abţinere, cum să fie lovitură de partid?

Lucian Alecu

Liderul social-democrat Gabriela Firea a declarat că nu se poate vorbi despre o "lovitură de partid" în cazul CExN al PSD soldat cu demisia Vioricăi Dăncilă şi dizolvarea Biroului Permanent, arătând că a fost vot în unanimitate cu o singură abţinere.



"Având în vedere că a fost un vot în unanimitate, nu poate fi comentat, a fost o singură abţinere. Cum să fie lovitură de partid cu vot în unanimitate, o singură excepţie, abţinerea domnului Buzatu. Dacă era, aşa, un scor strâns, da, probabil că se putea considera", a afirmat Gabriela Firea, marţi noaptea, la plecarea de la CExN al PSD.



Întrebată dacă Viorica Dăncilă a fost forţată să plece de la şefia partidului, ea a menţionat: "Nu putem să spunem că a fost forţată, câtă vreme... nu putea să scrie cineva demisia domniei sale. Domnia sa a solicitat să spunem toţi punctul de vedere şi la final a spus că înţelege să-şi dea demisia".



Firea a confirmat că în cadrul CExN a avut loc o discuţie mai aprinsă între ea şi Marian Oprişan, dar nu a dorit să o detalieze.



A negat că Oprişan ar fi numit-o "securistă", întrebată în acest sens.



"Nu, nu, nu, sub nicio formă, a fost o discuţie legată de faptul că eu am reiterat şi adus aminte colegilor mei că am stabilit nişte principii, că nu ne mai întâlnim în afara CEx-ului şi am explicat că eu de aceea nu am fost la acea întâlnire, cum s-a spus de către dumneavoastră 'CEx paralel', şi dumnealui a spus că se simte jignit că eu explic de ce nu am fost şi că trebuia să fiu", a completat Firea.



Primarul Capitalei nu a dorit să răspundă direct, întrebată dacă a plâns, şi a spus doar: "Aşa sunt eu, mai sensibilă. Ce contează acum? A fost, repet, o discuţie, nici nu mai are rost să intru în detalii".



Ea a mai spus că este prematur să precizeze acum cineva dacă va candida sau nu la şefia partidului.



Într-un comunicat transmis marţi noapte de PSD se arată că în urma demisiei Vioricăi Dăncilă şi a dizolvării Biroului Permanent Naţional, CExN al Partidului Social Democrat a decis alegerea unei conduceri interimare cu sarcina de a realiza o tranziţie echilibrată până la organizarea unui viitor congres al partidului, în care să fie aleasă o nouă conducere statutară.



Potrivit comunicatului, structura de conducere colectivă interimară va avea următoarea formulă: preşedinte interimar - Marcel Ciolacu; secretar general interimar - Paul Stănescu; membru Regiunea Sud - Adrian Gâdea; membru Regiunea Sud - Niculae Bădălău; membru Regiunea Sud-Vest - Aladin Georgescu; membru Regiunea Sud-Vest - Mihai Weber; membru Regiunea Sud-Vest - Claudiu Manda; membru Regiunea Sud-Est - Dan Nica; membru Regiunea Sud - Marian Pavel; membru Regiunea Nord-Est - Dragoş Benea; membru Regiunea Nord-Est - Doina Federovici; membru Regiunea Nord-Vest - Radu Moldovan; membru Regiunea Nord-Vest - Gabriel Zetea; membru Regiunea Vest - Laurenţiu Nistor ; membru Regiunea Centru - Vasile Gliga; membru Regiunea Bucureşti-Ilfov - Gabriela Firea; membru Regiunea Bucureşti-Ilfov - Gabriel Mutu. AGERPRES