Firea îl desfiinţează pe Ludovic Orban: Este cel mai incompetent dintre incompetenți

Lucian Alecu

Gabriela Firea îl atacă dur pe Ludovic Orban și susține că premierul este incompetent.

”Nu o să spună nimic, pentru că în trei ani și câteva luni, Primăria Capitalei, printr-un primar general PSD a alocat bugete record pentru sănătate, peste 100 de milioane de euro anual și chiar în acest an de austeritate, am prevăzut aceeași sumă fără precedent, de peste 100 de milioane de euro, pentru că sunt sume necesare sistemului de sănătate și pot demonstra oricând și colegii mei primari de sectoare ce am făcut în București în domeniul Sănătății: Ce spitale am finalizat, ce clădiri noi am construit în curțile spitalelor vechi, ce aparatură modernă ultraperformantă am luat, cum trimitem la specializare medicii din București. Trebuie să ne apărăm munca și valorile noastre (...)

Ce au făcut ei? Nimic! Acum e de înțeles, că dacă te cheamă Ludovic Orban și ai o reputație la nivel național într-un domeniu și tu insițti să te dai specialist în garduri...și șanțuri, eu zic că ne merităm soarta. Dar soarta ne-o luăm în propriile mâini și de aceea Parlamentul a demis acest Guvern de incompetenți, condus de cel mai incompetent dintre incompetenți. Probabil, fiind acum din nou în perioada de dinaintea șomajului, pregătindu-se să fie din nou primul șofer al țării, așa cum a mai fost, demis fiind de către Parlament, Parlament democratic, își caută un job, domnul premier demis pentru incompetență”, a spus Firea.

www.antena3.ro