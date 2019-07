Firea: L-aş învinge pe Klaus Iohannis dacă aş fi candidatul PSD, ALDE, Pro România

Primarul general, Gabriela Firea, s-a declarat convinsă că l-ar învinge pe Klaus Iohannis la următoarele alegeri prezidenţiale în cazul în care ar beneficia de susţinerea PSD, ALDE şi Pro România.



"Încerc să îi conving pe colegii mei că PSD are nevoie de un candidat care să lupte pentru câştigarea alegerilor. Aud în spaţiul public fraze de genul 'PSD, după înfrângerea de la europarlamentare, trebuie să se mulţumească cu faptul că intră în turul doi'. Eu nu sunt de acord cu aşa ceva. (...) Eu l-aş învinge pe domnul preşedinte Klaus Iohannis dacă aş fi candidatul PSD, ALDE, Pro România. Împreună, în această alianţă electorală, pe care am putea-o numi USL 2, sunt convinsă de ceea ce gândesc, ceea ce spun, cum voi comunica şi cum mă voi adresa românilor şi am convingerea că voi câştiga aceste alegeri. Problema e să ajung în situaţia de a fi un candidat. Deocamdată sunt abia un candidat la candidatură", a declarat Firea luni pentru B1 Tv.



Întrebată cum comentează declaraţiile prim-ministrului Viorica Dăncilă conform cărora nu ar exista şanse pentru crearea USL 2, Gabriela Firea a apreciat că aceasta reprezintă o "veste foarte tristă".



"Exact acest lucru îmi confirmă faptul că din nefericire nu avem hotărârea, nu avem determinarea, indiferent care va fi candidatul - că voi fi eu, că va fi domnul Tăriceanu, că va fi doamna Dăncilă, oricine - dar să unim aceste forţe de centru stânga şi de centru pentru a avea şanse mai mari de câştig. Dacă ne fărâmiţăm pe zona de centru stânga înseamnă că până la urmă croim un drum mult mai uşor celor doi candidaţi de dreapta", a spus ea.



În condiţiile în care conducerea PSD se reuneşte marţi, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidenţiale, care urmează să fie validat de Congres pe 3 august, Firea a apreciat că este benefic pentru democraţia din partid să candideze.



"Merg să discut cu colegii mei din BPN şi CEX. Nu de alta, dar în continuare, indiferent ce se va întâmpla mâine şi care va fi votul, consider că pentru democraţia din partid, pentru faptul că vrem să demonstrăm cu fiecare acţiune în parte că nu mai suntem ca la partidul comunist, în care să avem candidaţi unici, primiţi cu ovaţii şi osanale - e o competiţie normală, internă, câştigă cel care obţine majoritatea sufragiilor, iar, bineînţeles, ulterior partidul trebuie să respecte acea decizie. (...) Nu mă retrag până când nu am o discuţie cu toţi colegii mei, pentru că aşa mi se pare normal", a spus ea.



Firea a mai menţionat că potrivit sondajelor pe care le-a văzut în ultimele două luni, la capitolele încredere şi favorabilitate se află pe primul loc, "urmată la un procent foarte mic" de preşedintele Klaus Iohannis, în timp ce prim-ministrul Viorica Dăncilă "este în marja partidului", cu 25-26%.



Întrebată dacă ar accepta o candidatură pentru alegerile prezidenţiale din partea Pro România, Firea a precizat că acest lucru ar presupune o demisie din PSD şi, implicit, pierderea funcţiei de primar general.



"Nu am cum să îmi dau demisia, în primul rând pentru că nu ar fi corect, este singurul partid în care m-am înscris. (...) Nu mi-ar face nicio plăcere să mă plimb de la un partid la altul şi sper ca viaţa să nu îmi ofere această situaţie în care să nu am ce să fac decât să merg la altă formaţiune politică. În afară de acest aspect, ar însemna şi o trădare a bucureştenilor, fiindcă automat, dacă îmi dau demisia şi nu sunt exclusă, pierd mandatul de primar general", a spus ea.



Potrivit Gabrielei Firea, de scorul alegerilor prezidenţiale depinde şi rezultatul alegerilor locale.



"Dacă eu, ca primar general, colegii de la sectoare şi ceilalţi colegi din ţară, fie că sunt primari, consilieri locali sau judeţeni, preşedinţi de CJ, vom fi pasivi la alegerile prezidenţiale, vom considera că nu e despre noi, deci nu trebuie să ne implicăm, asta înseamnă că deja jumătate din competiţia pentru alegerile locale am pierdut-o. Eu vă spun sincer: mai mult cu gândul la alegerile locale am intrat în această competiţie internă, pentru că îmi este foarte mare teamă că nu vom avea un rezultat bun şi că se va răsfrânge acest rezultat - nu fulminant - asupra lucrurilor care se vor vedea anul viitor", a spus ea. AGERPRES