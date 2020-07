Firea: Mă aştept la o campanie foarte murdară. Sunt filată, sunt urmărită

Gabriela Firea a declarat la Antena 3 că este urmărită în contextul campaniei electorale ce stă să înceapă.

"Mă aştept la o campanie foarte murdară. Sunt filată, sunt urmărită. Sunt cautată acolo unde, oricum, nu are ce să fie găsit. Se va inventa câte o poveste. Se vor inventa tot felul de lucruri despre mine, despre soţul meu, despre familie. Mă aştept la orice, dar eu sunt pregătită să fac față pentru că nu am nimic de care să mă ruşinez. A început campania şi a început foarte urât. Am niște informaţii despre cei care mă filează şi, la momentul potrivit, le voi face public", a spus Gabriela Firea, la Antena 3.