Firea, „noul Dragnea” al anului 2020. Primăria Capitalei, arena de bătaie pentru PNL, USR și PLUS

Alegerile locale reprezintă, în această perioadă, miza principală a partidelor aflate, până de curând, în Opoziție. Iar, precum anul trecut, când aceste partide și-au construit mesajul electoral câștigător prin desenarea unei ținte pe spatele lui Liviu Dragnea, acum ținta luată în vizor este Gabriela Firea. Deși, teoretic, sunt competitori în această cursă, reprezentanții USR, PLUS și PNL au trecut, simultan, la atacuri împotriva actualului primar general, ceea ce demonstrează că toate aceste trei partide se vor prezenta, în această vară, cu candidat propriu pentru Primăria Capitalei. Ultimul atac a avut loc, ieri, din partea ministrului liberal al Finanțelor, Florin Cîțu, care a amenințat-o pe Gabriela Firea cu o serie de controale ale ANAF.

Nicușor Dan, Vasile Vlad Voiculescu și Florin Vasile Cîțu au declanșat în forță campania electorală pentru funcția de primar general al Capitalei, prin atacuri simultane la adresa Gabrielei Firea. Ieri, ministrul Finanțelor a anunțat că a solicitatat efectuarea unui control financiar la Primăria Generală a Municipiului București și la companiile din subordine, pentru că „nu s-a mai făcut un control de zece ani”, verificare ce va viza modul în care s-au folosit banii pentru încălzire. „Anul trecut, Municipalitatea s-a împrumutat pe 20 de ani cu jumătate de miliard de lei, deși avea bani din subvenții”.

Acțiunea are loc în contextul în care, în urmă cu o săptămână, un alt membru al Guvermnului Orban – ministrul Mediului, Costel Alexe – a atacat-o pe Gabriela Firea pe subiectul gradului ridicat de poluare din Capitală. Iar luni, reprezentantul PLUS, partid condus de Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu, a catalogat bugetul Primăriei Capitalei pe anul 2020 ca fiind „absurdul și minciuna în cifre”. Bugetul Capitalei a reprezentat și un prilej bun pentru candidatul independent Nicușor Dan, susținut de USR, pentru un alt atac la adresa primarului general al Capitalei.

Trei pe un loc

Partidele din fosta opoziție parlamentară își sondează, în această perioadă, mai mulți posibili candidați cu care să se prezinte împotriva Gabrielei Firea în alegerile locale din vara acestui an. Vlad Voiculescu și-a anunțat deja candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei, din partea PLUS, formațiune care are însă încheiată o alianță electorală cu PLUS, a cărui conducere l-ar prefera pentru calitatea de candidat pe Nicușor Dan. Iar, la nivelul celor două partide există o procedură de sondare care să arate cel mai bine plasat candidat.

De cealaltă parte, PNL urmează să-și desemneze propriul candidat la funcția de primar general al Capitalei. Surse liberale susțin că numele este deja cunoscut la nivelul conducerii partidului, fiind vorba despre actualul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, pe care Ludovic Orban o susține cu toată convingerea.

Gabriela Firea a precizat, ieri, că Primăria Capitalei este o instituție sub asediu. „De când sunt primar, am prins cinci premieri, cinci miniștri de Finanțe, probabil vom prinde și al șaselea premier și al șaselea ministru de Finanțe”, a mai spus Firea.

