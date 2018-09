Firea: Nu am vorbit cu Iohannis nici în campania electorală şi nici acum

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD, a negat luni că ar fi discutat vreodată cu preşedintele Klaus Iohannis sau că ar avea în spate servicii secrete, aşa cum a fost acuzată în spaţiul public, după ce i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la şefia partidului şi a Camerei Deputaţilor.



"Nu am vorbit cu domnul Iohannis nici în campania prezidenţială, când îl avea adversar pe domnul Ponta, pe care eu îl reprezentam ca purtător de cuvânt al PSD, şi nici de atunci până acum. Şi chiar dacă am avea ocazia să dialogăm poate într-o postură oficială, cu siguranţă mesajul meu nu va fi acela de a ne uni posibile forţe - ce fel de forţe să avem - forţe omeneşti până la urmă - în mod distructiv. Sub nicio formă nu am vorbit niciodată nici cu dumnealui şi nici cu consilieri sau apropiaţi ai domului Iohannis. Dacă şi după 8 ore şi jumătate de Comitet Executiv încă mai crede cineva că eu l-am avut în spate pe domnul Iohannis, serviciile secrete, SPP şi mai ştiu eu ce, cred că n-aş vrea să ajung la concluzia că am vorbit degeaba. E mai greu de crezut că un om poate să lupte cu atâta hotărâre pentru nişte principii, dar cred că trebuie să ne învăţăm", a declarat Firea, la Palatul Parlamentului, înaintea BPN al PSD.



Ea a subliniat că ar fi dorit un dialog pe proiecte cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea.



"Eu n-am făcut demersuri, cel puţin în faza iniţială, pentru înlăturarea de undeva a domnului Dragnea. Eu mi-aş fi dorit să am un dialog cu domnia sa şi, aşa cum ştiţi, am avut o colaborare până la un punct bună. Şi am fost unul dintre apropiaţii domniei sale. (...) De exemplu, în Bucureşti mă doare că proiectele noastre sunt blocate. Şi în şedinţa CExN s-au făcut afirmaţii neadevărate, dar nu mai vreau să creez prilej de a fi eu dezbătută şi contestată precum că tot bogaţii cer bani. Noi nu am cerut bani, Bucureştiul n-a cerut niciodată bani, a cerut nişte aprobări normale din partea anumitor instituţii guvernamentale, cum este transferul Centurii ocolitoare a Capitalei de la CNAIR la primărie, tocmai că nu cerem bani şi spunem că avem o echipă pregătită, avem şi resursa financiară, vrem să finalizăm acest obiectiv foarte important pentru Bucureşti. La fel cu ELCEN-ul. (...) Avem 300 de milioane de euro pregătiţi pentru achiziţionarea acestui pachet majoritar de acţiuni. Nu am cerut niciodată bani. Afirmaţia că tot bogaţii cer bani de la Guvern este complet falsă, nedemnă şi neadevărată. Dar ce am spus în CExN rămâne în CExN, nu mai vreau să dau detalii din Comitet, ce au spus alţi colegi din Comitetul Executiv, chiar lucruri nedrepte, nu mai vreau să le transmit către presă", a mai spus primarul Capitalei. AGERPRES