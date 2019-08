Firea: O eventuală decizie a PSD de abandonare a guvernării ar fi fost una forţată

Preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, a declarat, luni, că o eventuală decizie a conducerii partidului de "abandonare a guvernării" ar fi fost una "forţată", având vedere că "la guvernare se ajunge democratic şi tot democratic se pleacă".



"Cu siguranţă, la guvernare se ajunge democratic şi tot democratic se pleacă de la guvernare. Democratic, am câştigat alegerile şi, împreună cu ALDE, am format un Guvern, tot pe cale democratică trebuie să se întâmple şi plecarea de la guvernare", a afirmat Firea, la finalul şedinţei conducerii PSD.



Întrebată dacă PSD "a ratat" momentul pentru a pleca de la guvernare, ea a replicat: "În ce sens, au fost alegeri parlamentare şi nu am ştiut noi? Nu au fost alegeri parlamentare, prin urmare nu înţeleg de ce trebuia să se ia o decizie forţată pentru abandonarea guvernării".



"Deocamdată cei care au părăsit guvernarea trebuie să aibă anumite atitudini în Parlament, nu cei care au rămas la guvernare. Calculele se fac în momentul în care sunt acţiuni politice", a spus Gabriela Firea, întrebată pe ce susţinere se va putea baza PSD în Legislativ după decizia ALDE de trecere în Opoziţie.

