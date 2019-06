Firea: Suntem în faliment nedeclarat

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri că instituţia pe care o conduce se află în "faliment nedeclarat", alături de primăriile de sector, fiindu-i necesar "urgent" un miliard de lei pentru a-şi asigura activitatea.

"Eu sunt mult mai preocupată în acest timp de faptul că atât Primăria Capitalei, cât şi primăriile de sector, cât şi multe municipii şi oraşe din ţară au un buget mult mai mic decât cel care ni s-a promis şi s-a prognozat, când a fost unul pe hârtie. Îmi pare rău că ai mei colegi primari m-au lăsat singură anul trecut să mă bat cu ştiţi dvs cine, pentru că probabil unii s-au bucurat că s-au tăiat bani de la Primăria Capitalei, dar acum toţi suntem în faliment nedeclarat. Sper ca măcar de această dată să fim uniţi. Ceea ce se realizează cu banii de la primărie este doar în beneficiul cetăţenilor", a susţinut ea, înaintea şedinţei CExN al PSD.

Întrebată ce înseamnă "faliment nedeclarat", Firea a replicat că la o astfel de situaţie se ajunge "în momentul în care nu mai poţi să îţi asiguri funcţionarea, activitatea curentă, să îţi plăteşti subvenţiile pentru utilităţile publice, să ţii facturile neînregistrate, ca să nu intri pe arierate".

Ea a menţionat că în acest moment are loc o discuţie tehnică între reprezentanţi ai primăriilor din Capitală şi cei ai Ministerului de Finanţe, dar şi că săptămâna viitoare va exista o întâlnire cu prim-ministrul Viorica Dăncilă şi ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

"Am vorbit cu doamna prim-ministru, am anunţat această situaţie şi la Biroul Permanent Naţional, ni s-a promis o întâlnire săptămâna viitoare cu doamna premier şi domnul ministru de Finanţe, care acum e plecat din ţară. La această oră se desfăşoară o discuţie tehnică la Ministerul de Finanţe cu doamna secretar general şi administratorii primăriilor. Situaţia este gravă. Mă preocupă mai mult acest subiect, pentru că, dacă intră Primăria Capitalei în incapacitate de plată, scade automat rating-ul de ţară şi s-ar putea să ajungem la Consiliul Monetar. Asta ne dorim? (...) Avem un minus de un miliard de lei. Ne trebuie urgent un miliard de lei", a declarat Firea.

AGERPRES