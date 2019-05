Firea: Voi merge duminică la vot; sunt un om de echipă

Foto: Lucian Alecu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi că va participa duminică la alegeri, subliniind totodată că este "un om de echipă".



"Voi merge duminică la vot, cu siguranţă. Îmi voi exercita acest drept cetăţenesc. Voi vedea ce se întâmplă acolo, pentru că am atâtea probleme la Primăria Capitalei, sunt atât de împovărată, încât nu am avut timp să mă gândesc exact. Dar promit că mă voi deplasa la o secţie de votare", a spus primarul general, într-o conferinţă de presă.



Ea a făcut referire şi la un mesaj video, difuzat joi pe Facebook, în care anunţa că în ultima perioadă Guvernul a reconsiderat relaţia cu Primăria Capitalei şi că se încearcă repararea întârzierilor de anul trecut.



"Am făcut şi azi o declaraţie, cred, destul de explicită, în ceea ce priveşte faptul că sunt un om de echipă şi chiar dacă anul trecut am semnalat anumite neîmpliniri, ca primar general şi ca cetăţean al Municipiului Bucureşti, am făcut-o din dorinţa de a duce la bun sfârşit promisiuni pe care împreună le-am luat, nu doar eu, de una singură - nici nu ar fi fost posibil, sunt parte a unei echipe - faţă de cetăţeni. E adevărat, întotdeauna în discursul public pot să existe şi reproşuri. Importantă este buna credinţă cu care mi-am întemeiat reacţiile de anul trecut şi de anul acesta. Îmi pare rău că până la urmă bugetul Primăriei Capitalei a avut de suferit în urma declaraţiilor mele, dar acum apreciez faptul că avem o cu totul altă colaborare. Se încearcă a se corecta întârzierile - să le spunem - de anul trecut", a spus Firea.



Primarul general şi-a exprimat convingerea că va exista o rectificare bugetară pozitivă, în favoarea Primăriei Capitalei.



"Sunt convinsă că în perioada următoare vom reuşi să convingem Ministerul de Finanţe că e nevoie de o rectificare bugetară, în plus - deci pozitivă - pentru Primăria Capitalei, care a pierdut la finalul anului trecut şi anul acesta fonduri importante, care ne-au pus în pericol anumite proiecte. Atunci când este bună înţelegere cred că totul este mult mai simplu", a mai spus ea.

