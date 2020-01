Florin Cîtu, răspuns pentru Gabriela Firea: Are banii pentru salarii în conturile Primăriei de ieri

Ministrul Florin Cîțu susține că primarul Gabriela Firea are banii pentru salarii în conturile Primăriei Capitalei încă de joi, în replică la acuzaţiile acesteia conform cărora Ministerul Finanțelor nu ar fi virat banii pentru salariile angajaţilor Primăriei şi ai instituţiilor din subordine, scrie Antena 3.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, o acuză pe Gabriela Firea că manipulează bucureştenii, furând ”iar startul pentru campania electorală”.

”Gabriela si dramoletele ei. Gabriela Firea iar a furat …startul pentru campania electorala. Insa in premiera pentru bucuresteni ii manipuleaza si se foloseste de ei. Este momentul ca TOTI bucurestenii sa afle adevarul in legatura cu minciuna pe care a aruncat-o ieri in spatiul public. Mai ales cei care nu o vor mai vota. Adevarul este simplu si doar unul. Gabriela Firea are banii pentru salarii in conturile primariei inca de ieri. De ce i-a mintit si i-a speriat pe bucuresteni, ar trebui sa explice astazi. Este clar ca primarul general ii confunda pe bucuresteni cu spectatorii care asista cuminti la dramolete ieftine”, a scris Florin Cîțu, pe Facebook.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi că de la Ministerul Finanţelor nu s-au virat banii pentru salariile angajaţilor Primăriei Municipiului București şi ai instituţiilor subordonate.

"Nu s-a virat niciun leu (...), nu ştim ce şanse sunt în continuare. Este o premieră absolută. De 20 ani salariile se plătesc în Primăria Capitalei şi în subordonate, sunt peste 40.000 de oameni care-şi primesc salariile pe data de 12 a fiecărei luni, iar dacă 12 cade în weekend - în vinerea de dinaintea zilei de 12. (...) Colegii mei voiau chiar astăzi să protesteze, să meargă în faţa Ministerului de Finanţe, în fata Guvernului cu protest, cu miting. (...) Cel puţin pentru astăzi le-am spus: 'Haideţi să mai aşteptăm o zi, două, să vedem ce se întâmplă!'. Nu mi se pare normal. E un precedent foarte periculos. S-a spus tot timpul că PSD a fost rău, pe timpul Guvernului PSD nu s-a întârziat nicio zi salariul, iată că se întâmplă acum", a spus Firea într-o intervenţie telefonică la Antena 3.



Firea a precizat că nu se referă doar la funcţionarii publici, ci şi la actorii din teatre, la medicii din cabinetele de medicină şcolară, la angajaţii din transportul public în comun, la cei de la fostul RADET.



Primarul general a afirmat că Municipalitatea trebuie să plătească stimulentele, ajutoarele financiare pentru persoanele cu dizabilităţi adulţi şi copii, pentru mamele însărcinate, pentru familiile care au un nou-născut.