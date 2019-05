Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii: Guvernul trebuie să demisioneze

Actualul Guvern trebuie să demisioneze în urma votului de duminică, iar singura soluţie este formarea unui Executiv de uniune naţională, format de specialişti în politici publice, a declarat, miercuri, Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), într-o conferinţă de presă.

"Guvernul, în ansamblul lui, trebuie să plece. Eu nu cred în această schimbare declarată în mod public. În continuare se întâlnesc între ei, nu ne-a chemat nimeni până acum să ne consultăm, se schimbă între ei, dar nu e o schimbare de paradigmă sau o înţelegere a ceea ce a însemnat acest vot. De astăzi încolo de ce credeţi că lucrurile se vor schimba? A dispărut din peisaj un om, iar sistemul a rămas la fel", a arătat Jianu, care este şi membru în grupul de lucru pe turism în cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.

El a precizat că singura soluţie este formarea unui Guvern de uniune naţională, cu specialişti în politici publice pe fiecare domeniu în parte.

"Referendumul a fost şi despre ordonanţele de urgenţă în domeniul economic. Multe asociaţii ale mediului de afaceri au transmis membrilor să voteze la referendum. De la începutul anului avem 33 de ordonanţe de urgenţă. Ce credeţi că se va schimba în acest regim de legiferare prin ordonanţe de urgenţă a actualului Guvern?", a continuat Jianu.

Reprezentantul mediului de afaceri a mai spus că Parlamentul ar trebui să abroge, în prima şedinţă, OUG 114/2018, care este atât de nocivă pentru economia ţării.

Totodată, el a atras atenţia că Guvernul se împrumută la nivel-record, în timp ce investiţiile publice lipsesc cu desăvârşire.

"Ce am văzut în campania electorală... Românii au arătat că au înţeles ce au însemnat acele inaugurări de borduri pe drumuri de servitute, lucrau la autostrăzi inexistente, se mutau de pe una pe alta şi vă mutau şi pe dumneavoastră, mass-media, iar a doua zi lucrurile dispăreau. Acest mod de a face politică nu mai poate continua. Milioane de români au spus că acest lucru trebuie să se oprească", a continuat Jianu.

Potrivit acestuia, marele eşec al României la preşedinţia Consiliului UE a fost că nu am închis negocierile pentru exerciţiul financiar 2021-2017, pe care le va închide Finlanda, România pierzând în acest fel câteva miliarde de euro din fondurile europene.

"Sper ca începând din acest moment să nu mai auzim de Fondul Suveran. Am fost la un pas de dezastru. Dacă astfel de proiecte ar fi intrat în vigoare sau ordonanţa de urgenţă pe justiţie, cred că României i s-ar fi găsit un alt loc şi articolul 7 ar fi fost activat", a mai spus reprezentantul IMM-urilor.

AGERPRES