Florin Roman, mesaj catre PSD: "Când Grindeanu sau Tudose au fost surprinşi la fumat, în Parlament sau la Guvern, nu am făcut din ţânţar, armăsar"

Liderul deputaţilor liberali, Florin Roman, le-a amintit, luni, social-democraţilor, că, în momentul în care foștii premieri Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose au fost surprinşi "la fumat", în Parlament sau la Guvern, liberalii nu au făcut ”din ţânţar, armăsar” şi nu au cerut demisii.

”Nu aș fi comentat, la fotografia făcută la ziua premierului, dacă nu vedeam declarația lui Marcel Ciolacu, a liderilor PSD, care înfierează cu mânie proletara și cer demisia lui Orban! Sunt declarații date după o țigară, pentru că știu mulți lideri PSD, care sunt fumători, ca și mine. În momentul în care Grindeanu sau Tudose au fost surprinși la fumat, în parlament sau la guvern, nu am făcut din țânțar, armăsar. Nu am cerut demisii și nici nu am trucat poze, care sa ironizeze situațiile respective. Nu am dus niciodată lupta politica la nivelul atacului la persoană. Și nu cred că asta așteaptă românul de rând de la politicieni! Ipocrizia liderilor PSD este maximă! Și arată cât de murdar știu ei să lupte! Pentru ciolan, nu pentru oameni”, a scris pe Facebook Florin Roman.

El mai arată că Ludovic Orban și-a recunoscut greșeala și a plătit amenda.

”Nu știu câți dintre pesediști, care la zile de naștere, mai greșesc au procedat la fel. Asta e diferența de mentalitate! Diferența între noi și pesediști este ca de la cer la pământ! Și pentru ca nu suntem hoți și corupți ca ei, atunci singura lor armă este atacul la persoana! Mizerabil, dar asta este PSD”, a mai scris liderul deputaților PNL.

O poză în care premierul fumează, în biroul său, în care mai sunt și alți miniștri, a devenit virală. Ludovic Orban a precizat vineri seara, pentru MEDIAFAX, că poza a fost făcută cu ocazia zilei sale de naştere şi că, dacă este nevoie, va plăti amenda pentru că a fumat într-un spaţiu închis.

Potrivit Guvernului, premierul a achitat sâmbătă, prin ghiseul.ro, două amenzi în valoare cumulată de 3000 de lei, la cuantumul maxim prevăzut de lege, pentru fumat și nepurtarea măștii în spații închise.

Mediafax