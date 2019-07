Fost judecător CCR: Ţinta a fost dispariţia lui Dragnea de pe scena politică; venise cu chestiuni noi, naţionaliste

DIANA OROS

Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu susţine că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a grăbit să judece dosarul lui Liviu Dragnea înainte de a se pronunţa Curtea Constituţională, iar ţinta a fost dispariţia fostului lider al PSD de pe scena politică, pentru că acesta venise "cu alte chestiuni noi, mai naţionaliste, mai de altă natură".

De asemenea, Lăzăroiu spune că Dragnea a fost condamnat politic.

Petre Lăzăroiu este cel care a întocmit iniţial raportul în cazul sesizării depuse de Florin Iordache la CCR, însă el şi-a încheiat mandatul la începutul lunii iunie.

"Eu am fost desemnat judecător raportor la începutul lunii aprilie, pe acest conflict de natură constituţională, dar nu am mai apucat să mă pronunţ. Între timp, s-au pronunţat colegii mei. Dosarul lui Liviu Dragnea este unul atipic. Din câte am înţeles eu, Liviu Dragnea a ridicat o excepţie de nelegală compunere a completului de 3, care i-a fost respinsă. Ca urmare a respingerii, el a făcut sesizarea de neconstituţionalitate. Părerea mea este că Înalta Curte s-a grăbit să judece, în loc să aştepte decizia Curţii Constituţionale. El acum are şi motive de revizuire şi motive de contestare în anulare. Eu nu cred că ţinta a fost băgarea lui Dragnea la puşcărie. Ţinta a fost mai mult dispariţia de pe scena politică a lui Dragnea. Pentru că aţi văzut - a dispărut de pe scena politică a Camerei Deputaţilor, a dispărut şi din partid. În principiu, venise cu alte chestiuni noi, mai naţionaliste, mai de altă natură şi sigur că lumea nu a înghiţit acest lucru. Nu lumea, vorbesc de lumea care trebuia", a declarat Lăzăroiu la Antena 3.

Întrebat dacă condamnarea lui Dragnea a fost una politică, Lăzăroiu a spus: "Cu siguranţă, nu am nicio îndoială. Pentru că şi raportul meu, chiar dacă nu a fost făcut negru pe alb pentru admitere, raportul meu a fost cu stânga, cu dreapta, a arătat care sunt argumentele pro, care sunt argumentele contra, dar oricum indica spre o admitere".

Curtea Constituţională a României a stabilit, miercuri, că există un conflict juridic între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe tema completurilor specializate în corupţie.

