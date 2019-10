Fost ministru: MCV-ul a devenit “Mecanismul de Colonizare si Vulnerabilizare” a României

Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri în Guvernul Tudose şi fost consilier al premierului Dăncilă, consideră că MCV-ul este folosit în scopul decredibilizării ţării.

"MCV-ul a devenit “Mecanismul de Colonizare si Vulnerabilizare” a Romaniei, un instrument odios folosit de adversarii Romaniei in scopul decredibilizarii tarii, marginalizarii si discriminarii noastea ca si popor. Dragi MCV-isti din unitatea de elita “copy paste” ne dati recomandari confidentiale sau clasificate?

Una dintre recomandarile “clasificate”...stiu sigur ca deja am indeplinit-o, am “impachetat-o” si v-am dat-o la UE intr-un mare fel. In sicriu, desigur, asa cum ne-ati ordonat, gasiti politica externa a Romaniei. Moarta va ramane atata timp cat nu vom modifica constitutia si vom deveni Republica Parlamentara.

Fie sa FIM, Oameni liberi!", scrie Ilan Laufer pe Facebook.