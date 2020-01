Fostul secretar general adjunct al PSD acuză presiuni politice asupra colegilor din partidul său

Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD le-a cerut liderilor partidului ca în 2020 să aibă mai mult curaj și să ia poziții publice de fiecare dată când văd că sunt supuși unor abuzuri. „Poziții clare, hotărâte și asumate”, este mesajul lui Codrin Ștefănescu pentru colegii săi de partid.

„Sper ca 2020 sā aducā colegilor mei din PSD mai mult curaj! Sā luām pozitii publice de fiecare datā când vedem abuzuri. Impreunā! Pozitii clare, hotārâte si asumate! In cazul retragerii medaliei lui Adrian Nastase. In cazul anchetei in care sunt cālcati in picioare membrii nostri din Caras, Timis si Arad. In cazul presiunilor la care sunt supusi sute de primari din partidul nostru. In cazul in care noul guvern mācelāreste, la miez de noapte, drepturile românilor asumate in programul nostru de guvernare. E obligatoriu sā facem asta!”, a scris Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.

www.antena3.ro