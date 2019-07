Gabriel Leş: Trecerea STS sub coordonarea MApN - unica soluţie de a reforma şi reda credibilitatea acestei structuri

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, susţine că trecerea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) în subordinea MApN este unica soluţie pentru reformarea acestei structuri, arătând că în ministerul pe care-l conduce există şi infrastructura, dar şi resursa umană specializată de a "aduce în parametrii optimi" sistemul de urgenţă 112.



"În 2007, Bruxelles-ul deschidea împotriva României procedura de infringement pentru lipsa localizării pe sistemul de urgenţă 112. În ianuarie 2009 problema părea rezolvată prin implementarea mecanismului de către o companie privată. În 2014, avionul SMURD se prăbuşeşte în Apuseni, iar eşecul de a localiza în timp util aeronava se soldează cu decesul a doi membri ai echipajului. În 2019, sistemul de urgenţă 112 eşuează încă o dată lamentabil, cei însărcinaţi cu operarea nefiind capabili să localizeze apelantul. Mai exact, STS a transmis o arie în Apuseni şi alte trei locaţii greşite. Rezultatele le cunoaştem: o tragedie teribilă ce nu poate rămâne fără urmări", a scris Leş pe Facebook.



Totodată, el a precizat că MApN are oameni specializaţi pentru a aduce sistemul "la parametrii optimi".



"Ministerul Apărării Naţionale are infrastructura şi resursa umană specializată pentru a aduce la parametrii optimi acest sistem. Trecerea STS sub coordonarea MApN cred că este unica soluţie de a reforma şi reda credibilitatea acestei structuri esenţiale pentru sistemul naţional de securitate", a arătat ministrul.

AGERPRES