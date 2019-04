Gabriel Oprea (UNPR):Obiectivul strategic al partidului nostru este să ajungem înapoi unde am fost, la peste 10%

Preşedintele Uniunii Naţionale pentru Progresul României (UNPR), Gabriel Oprea, susţine că obiectivul principal al partidului său este acela, ca la alegerile locale şi parlamentare din 2020, UNPR să revină la un procent de peste 10% din voturile alegătorilor din România.



El a declarat, joi, la Botoşani, că pentru alegerile europarlamentare din acest an UNPR, care se află în reorganizare, îşi propune să se prezinte onorabil.



"Eu am lipsit vreo doi ani de la partid, când mi-am dat demisia din toate funcţiile. Ne reorganizăm şi vrem să ne comportăm la europarlamentare, am spus noi, onorabil, adică ne batem. Obiectivul strategic al partidului nostru este să ajungem înapoi unde am fost, adică anul viitor la locale şi generale să obţinem peste 10% şi să intrăm bineînţeles în Parlamentul României. (...) La europarlamentare, începând cu 3% în sus pentru noi este onorabil, iar anul viitor să ajungem unde am fost", a afirmat Oprea.



Acesta susţine că, în ultimele luni, UNPR a înscris aproximativ 50.000 de noi membri, ceea ce face ca numărul total de membri să fie de aproximativ 150.000.



"Am fost un partid care am avut peste 500.000 de membri. Acum ne reorganizăm. Aşteptăm să se întoarcă membrii. Am cerut membrilor de partid să revină în politică, să revină înapoi la UNPR. Vrem, credem şi sperăm ca românii patrioţi să vină la UNPR şi să se înscrie în UNPR. Ne bazăm şi pe rezerviştii militari, pe cei din domeniul de securitate, ordine publică, apărare şi siguranţă naţională, pe care noi i-am sprijinit. Vin foarte mulţi în ultimul timp. În ultimele luni, peste 50.000 de oameni s-au reînscris în partid, iar ceilalţi activi în acest domeniu să ne urmărească proiectele şi să ne voteze", a adăugat Oprea.



Pe lista UNPR de candidaţi la europarlamentare se află pe primul loc fostul tenismen Ilie Năstase, iar pe locul al doilea fostul selecţioner Anghel Iordănescu. AGERPRES