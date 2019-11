Gabriela Firea, atac dur după apariția lui Gabriel Oprea la sediul PSD: Chiar vreți să ieșim pe ușa din dos a istoriei?

Lucian Alecu

Gabriel Oprea a intrat din nou pe uşa PSD. Fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a fost văzut la sediul PSD în timp ce se aştepta marele anunţ al rezultatelor alegerilor prezidenţiale, scrie Antena 3.

Oprea a fost surprins alături de Codrin Ştefanescu în biroul în care liderii PSD s-au adunat după aflarea cifrelor exit poll-urilor.

Gabriela Firea denunţă manevre ascunse pentru aducerea lui Gabriel Oprea în funcţia de vicepreşedinte al PSD. Gabriela Firea susţine că nu a ştiut nimic despre intenţiile Vioricăi Dăncilă şi nu şi-a dat acordul pentru ca Oprea să revină în partid.

Gabriela Firea a reacționat după apariția lui Gabriel Oprea la sediul PSD.

„Pentru copiii acestei tari care merita mai mult de la politicieni, imi voi asuma toate riscurile, consecintele si nu voi accepta compromisuri. Greselile si compromisurile i-au determinat pe romani sa aleaga intr-un numar atat de mare raul cel mai mic. Ma doare, dar ii inteleg perfect!

Asa cum am ramas doar sase in picioare, din cei 25 de semnatari ai scrisorii prin care ii solicitam dlui Dragnea sa se retraga de la conducerea PSD, pentru ca incepuse sa ne faca foarte mult rau - si in primul rand romanilor -, cu toate pedepsele pe care le-am primit fiecare in parte, asa si acum vreau sa ma delimitez printre primii in mod public fata de nesocotirea opiniei majoritatii covarsitoare a romanilor si a colegilor din partid, prin impunerea intrarii in CEX, fara votul explicit al nostru, a unor persoane, pe motiv ca acum nu mai conduc partide ci... sindicate.(...) Doamne, chiar vreti sa iesim pe usa din dos a istoriei?”, a scris Gabriela Firea, luni dimineață, pe pagina sa de Facebook.