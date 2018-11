Gabriela Firea: „Este un abuz de putere al domnului Dragnea”

Gabriela Firea îi cere în mod public lui Liviu Dragnea să recunoască faptul că a avut o discuție cu primarii de sector. Aceasta ar fi fost pe tema unei ordonanţe de urgenţă prin care cele şase sectoare ale Bucureştiului să fie transformate în unităţi administrativ-teritoriale de sine stătătoare.

"A vorbi despre bucureşteni, despre Capitală, despre bani, buget, atribuţii fără primarul general şi fără o consultare publică consider că este un abuz de putere al domnului Dragnea şi eu aş dori să îi transmit în această seară să aibă bărbăţia politică şi să recunoască faptul că a avut această discuţie în absenţa primarului general, ceea ce este incalificabil. Şi, ca dovadă că a avut loc, astăzi nu a negat această întâlnire, nu a negat discuţia, nici dumnealui, nici domnii primari de sectoare care au participat la această întâlnire", a declarat Firea, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMB.



Ea a adăugat că cetăţenii trebuie să precizeze dacă sunt de acord cu împărţirea municipiului Bucureşti "în şase orăşele mai mici", în contextul în care un astfel de lucru presupune şi modificarea Constituţiei.



"Îi transmit un sfat domnului Dragnea: de regulă, atunci când se iau măsuri foarte dure, în sensul tăierii bugetului Capitalei, schimbării modelului administrativ, împărţirii patrimoniului, deci al modificărilor constituţionale, populaţia trebuie să fie întrebată. Normal ar fi ca bucureştenii să participe la un referendum în care să îi răspundă domnului Dragnea dacă sunt de acord să se taie din banii cuveniţi bucureştenilor pentru serviciile publice achitate de Capitală, dacă sunt de acord să fragmenteze patrimoniul", a afirmat edilul general.



Firea a subliniat că rolul Primăriei Generale este unul major în dezvoltarea oraşului, "nu unul decorativ" şi că municipalitatea achită factura pentru toate serviciile de utilitate publică, pentru transportul public în comun, pentru apă caldă şi căldură, pentru sănătate (în condiţiile în care PMB are 19 spitale în administrare), pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, dezvoltarea sistemului educativ. Ea a mai arătat că din bugetul PMB 35% reprezintă investiţiile iar 25%, subvenţiile pentru transportul public în comun şi agentul termic.



"Aş vrea să răspundă domnul Dragnea cum poate să împartă aceste atribuţii generale, centrale către primăriile de sector. (...) Imaginaţi-vă transformarea celor şase sectoare în unităţi administrativ-teritoriale, luându-se din bugetul şi atribuţiile Primăriei Capitalei. Ce ar însemna? Va avea fiecare sector în parte o instituţie care va face transportul în interiorul acelui sector? (...) Ce vom face cu reţeaua de termoficare? Va veni domnul Dragnea să taie reţelele de termoficare? Să taie conductele şi să spună: 'voi, de la Sectorul 5 aveţi aceste conducte, de la Sectorul 4 celelalte'. Sunt servicii publice integrate, care nu se pot desprinde şi doar o minte care nu mai are demult legătură cu realitatea poată să gândească de asemenea manieră", a susţinut ea.



Gabriela Firea s-a declarat surprinsă de faptul că unii primari de sectoare, "deşi au beneficiat de toată colegialitatea şi sprijinul" ei, sunt de acord "cu această aberaţie juridică şi neconstituţională".



"Fac o confesiune: au fost unii dintre colegi, primari de sectoare, care ne-ar fi îndemnat la anumite chestiuni ilegale, abuzive şi neprincipiale. Cum ar fi: doreau să taie copaci fără avize, să facă anumite lucrări fără a avea întâi toate avizele legale, necesare. Primăria Capitalei nu este un obstacol, dar mi se pare normal ca, atâta vreme cât toate lucrările care sunt coordonate de PMB au avizele la zi, obţinute înainte de începerea lucrărilor, şi nu după, mi se pare normal ca şi toate activităţile de la sectoare să se desfăşoare în deplină legalitate. Nu mi se pare normal ca după un an, doi, zece să fiu chemată la instituţii şi directorii de mediu, investiţii, infrastructură să dăm cu subsemnatul pentru nu ştiu ce lucrare dintr-un sector care a fost demarată ilegal", a spus ea.



Totodată, Firea a declarat că nu doreşte să îi nominalizeze pe edilii care au participat la discuţia cu Liviu Dragnea, dar a menţionat că primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, nu a fost invitat.



"Dacă aş fi fost primar de sector şi m-ar fi chemat domnul Dragnea la raport şi să ridice astfel de teme, să tăiem bugetul şi atribuţiile PMB şi să transformăm Bucureştiul în şase minioraşe, eu i-aş fi spus cu verticalitate domnului Dragnea, fără să îl jignesc: 'Această discuţie este mult mai amplă şi trebuie să fie de faţă şi primarul general' şi că implică modificări constituţionale şi e nevoie de referendum. Din păcate, nimeni nu a spus acest lucru", a adăugat ea.